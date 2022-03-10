冬季帕運》在雪場上穿短袖出賽 「高溫」17度引發選手抱怨

挪威女子越野滑雪選手斯卡斯泰因身著短袖出賽。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕冬季帕運持續在北京舉行，不過由於近期天氣回暖，不僅選手都穿上短袖出賽，也對場地頗有微詞。

上月開幕的北京冬季奧運曾因風雪過大導致比賽受到影響，而目前正在進行的帕運也因天氣開始回暖被迫更改賽程，原定12日舉行的單板滑雪決賽就被官方以「有降雨、融雪極高風險」為由，提前至11日舉行。根據《法新社》指出，2018年平昌和2014年索契冬奧也曾經歷過類似的回暖情況。

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報導指出，昨張家口的氣溫已達17度，不少選手多著短袖參賽，包括挪威女子越野滑雪選手斯卡斯泰因（Birgit Skarstein），她就稱這樣的氣溫如同挪威的7月，「比賽場地狀況很糟糕，你可以感受到滑雪板一直被往下拖，你試圖拉住，但整個人感覺就像被膠水黏住。」

斯卡斯泰因稱場地真的很滑，手臂疲勞到有時候都覺得快斷掉，「這樣的環境會完全把你體內的能量耗盡。」

美國滑雪好手派克（Aaron Pike）對於天氣變化也很有感，他稱在資格賽時滑行速度很快，但接下來的賽事就可以感受到在賽道上的滑行受到環境影響愈來愈慢，「我很希望這裡還是冬天，對於身體功能不完全的人來說，他們不能使用腹部、背部或者全身的力量，只能使用手臂，當場地速度變慢，勢必會讓他們更難受。」

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