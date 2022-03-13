HBL最終爭霸戰 光復對決南山、北一強碰淡商 今日賽事預告與轉播

陳將双。（記者林正堃攝）
早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
今HBL將在台北小巨蛋進行男、女冠軍賽及男、女季軍戰。早上10點由女子組陽明高中、永仁高中爭季軍；中午12點男子組季軍賽由能仁家商對上泰山高中。女子組冠軍戰在下午4點開打，由尋求3連霸的淡水商工對決頭號種子北一女中；男子組爭霸戰於晚間6點開戰，南山將強碰光復。喜愛HBL的球迷朋友千萬別錯過今天的轉播囉！
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NBA也有2場轉播賽事，公鹿對決勇士，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）強碰柯瑞（Stephen Curry），雙方迎來本季第二次交鋒，前役公鹿以118：99橫掃勇士，今公鹿能喜收7連勝嗎？還是勇士要扳回一城？
另一場，騎士對上公牛，葛蘭德（Darius Garland）對決德羅森（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）新生公牛組合，誰能勝出呢？另外騎士菜鳥莫布里（Evan Mobley）近況理想，此役能再延續好表現嗎？喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播囉！
WSBL
15:00 台電 vs. 國泰
16:40 台元 vs. 電信
轉播：智林體育台、YouTube GetWinSports
地點：板橋體育館
NBA
09:30 公鹿@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台
12:00 騎士@公牛 緯來體育 D-LIVE
SBL
15:00 九太 vs. 璞園
17:00 台啤 vs. 裕隆
轉播：緯來體育
地點：輔大體育館
PLG
14:30 國王 vs. 鋼鐵人
17:00 領航猿 vs. 勇士
轉播：MOMO綜合台、民視第一台
HBL總決賽
男子組
12:00 泰山高中 vs. 能仁家商 季軍賽
18:00 光復高中 vs. 南山高中 冠軍賽
女子組
10:00 永仁高中 vs. 陽明高中 季軍賽
16:00 北一女中 vs. 淡水商工 冠軍賽
地點：台北小巨蛋
轉播：東森超視、愛爾達體育2台
T1
15:00 高雄海神 vs. 台中太陽 台體體育館
17:30 台南獵鷹 vs. 桃園雲豹 中原大學體育館
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1