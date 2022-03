HBL最終爭霸戰 光復對決南山、北一強碰淡商 今日賽事預告與轉播

陳將双。(記者林正堃攝)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

今HBL將在台北小巨蛋進行男、女冠軍賽及男、女季軍戰。早上10點由女子組陽明高中、永仁高中爭季軍;中午12點男子組季軍賽由能仁家商對上泰山高中。女子組冠軍戰在下午4點開打,由尋求3連霸的淡水商工對決頭號種子北一女中;男子組爭霸戰於晚間6點開戰,南山將強碰光復。喜愛HBL的球迷朋友千萬別錯過今天的轉播囉!

NBA也有2場轉播賽事,公鹿對決勇士,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)強碰柯瑞(Stephen Curry),雙方迎來本季第二次交鋒,前役公鹿以118:99橫掃勇士,今公鹿能喜收7連勝嗎?還是勇士要扳回一城?

另一場,騎士對上公牛,葛蘭德(Darius Garland)對決德羅森(DeMar DeRozan)和拉文(Zach LaVine)新生公牛組合,誰能勝出呢?另外騎士菜鳥莫布里(Evan Mobley)近況理想,此役能再延續好表現嗎?喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播囉!

WSBL

15:00 台電 vs. 國泰

16:40 台元 vs. 電信

轉播:智林體育台、YouTube GetWinSports

地點:板橋體育館

NBA

09:30 公鹿@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 騎士@公牛 緯來體育 D-LIVE

SBL

15:00 九太 vs. 璞園

17:00 台啤 vs. 裕隆

轉播:緯來體育

地點:輔大體育館

PLG

14:30 國王 vs. 鋼鐵人

17:00 領航猿 vs. 勇士

轉播:MOMO綜合台、民視第一台

HBL總決賽

男子組

12:00 泰山高中 vs. 能仁家商 季軍賽

18:00 光復高中 vs. 南山高中 冠軍賽



女子組

10:00 永仁高中 vs. 陽明高中 季軍賽

16:00 北一女中 vs. 淡水商工 冠軍賽

地點:台北小巨蛋

轉播:東森超視、愛爾達體育2台

T1

15:00 高雄海神 vs. 台中太陽 台體體育館

17:30 台南獵鷹 vs. 桃園雲豹 中原大學體育館

轉播:愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

