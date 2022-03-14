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NBA》雷霆少主高砍31分無用 灰熊7人上雙喜收3連勝

2022/03/14 10:33

灰熊擊敗雷霆。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日踢館雷霆，全隊有7人得分上雙，雖始終保持領先，但雷霆貝茲萊（Darius Bazley）、少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）曾率隊於末節力挽狂瀾，不過灰熊仍能穩住陣腳，終場以125：118收下3連勝。

灰熊首節手感火燙，28投16中命中率57.1%，飆進5顆三分彈，並且開局不到5分鐘即取得雙位數領先，以37：26結束該節，灰熊雖一路保持領先，最多領先甚至達18分。

不過到了決勝節雷霆展開反撲，貝茲萊、吉爾吉斯亞歷山大聯手合拿23分，率隊單節拿39分，比賽剩下25.5秒時追到6分差，但灰熊挺住壓力，不僅把握住罰球，防守端也有表現，終場灰熊就以125：118收勝。

灰熊7人上雙，巴恩（Desmond Bane）21分，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）18分，莫蘭特（Ja Morant）17分10助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）15分，替補B.克拉克（Brandon Clarke）貢獻12分10籃板，瓊斯（Tyus Jones）12分，威廉斯（Ziaire Williams）11分。

雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大31分，貝茲萊攻下29分10籃板，曼恩（Tre Mann）15分，替補沃特斯（Lindy Waters III）有16分，普庫夫斯基（Aleksej Pokusevski）貢獻10分8籃板。

灰熊擊敗雷霆。（美聯社）

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