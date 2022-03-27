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T1》布銳克曼狂送19助攻創新高 海神痛宰獵鷹

2022/03/27 17:38

海神布銳克曼。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聯盟龍頭高雄海神今在主場迎戰台鋼獵鷹，當家中鋒庫薩斯繳出全隊最高27分、12籃板，加上控球布銳克曼展現穿針引線功力，送出19助攻創聯盟新高，外加攻下16分，率隊以103：93獲勝。

獵鷹本季前兩次對戰龍頭海神都吞敗收場，尤其前2次對戰，獵鷹平均僅拿89分，要如何破解海神防線，找出取分之道，成為今天關鍵。

海神今開賽一輪猛攻打出9：0攻勢，讓獵鷹只能一路苦追，但在首節讀秒階段，獵鷹林冠均、吉伯特連續飆進三分球，助隊以2分差緊咬海神。

獵鷹在第2節進攻當機，加上海神布銳克曼和庫薩斯成功連線，助隊拉出一波22：5攻勢，獵鷹也沒能控制失誤，半場打完海神取得19分大幅領先。

獵鷹雖在決勝節一度追到10分差，仍無法縮小差距，只能眼看對手以10分差拿下勝利。

海神庫薩斯繳出27分、12籃板，霍爾挹注22分，布銳克曼繳出16分、19助攻，改寫他自己所保持單場16助攻的聯盟紀錄；獵鷹雷神繳出全隊最高26分，「新台灣人」阿提諾雖拿下18分、14籃板，但罰球是悲慘的15投4中。

獵鷹吉伯特。（T1聯盟提供）

海神霍爾。（T1聯盟提供）

海神庫薩斯。（T1聯盟提供）

獵鷹雷神。（T1聯盟提供）

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