T1》蔣淯安、黃聰翰都是新手爸 場外分享「甜蜜負擔」

蔣淯安（左）、黃聰翰。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤英熊本土一哥蔣淯安和射手黃聰翰今年不約而同喜迎新生兒，兩人的女兒生日也只差3天，在場下的交流也多出許多，兩人會彼此分享如何照顧小孩。

蔣淯安今天還帶1個月大的女兒「珍珠」到場，只是當爸爸確實不容易，小安表示，有時會遇到小孩半夜哭鬧，還餵完奶、看過尿布，所有問題都解決還是無法停止，

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黃聰翰的「Q妹」比蔣淯安女兒年長3天，他表示，雖然看到愛女很開心，只是無法掌握小孩的狀態，確實有時是種「精神耗損」，有時還得接著早上練球，完全是體力與意志力考驗。

有了「甜蜜負擔」後，黃聰翰也清楚，要顧好家庭之外，還是得做好球員本分，而他的小孩本週剛好回苗栗，他今天出賽26分鐘，全場8投4中，所有進球都是三分球，拿12分。

台啤英熊總黃聰翰（右）原地跳投，桃園雲豹球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

蔣淯安則說，不可能身為球員，就不用照顧小孩，而身為人父也是必經過程，因此不能拿來當場上表現的藉口，今天他出賽30分24秒，7投4中拿15分、6助攻。

英熊總教練楊志豪也看到兩位新手奶爸的不同，他分析，「他們很享受當爸爸的感覺，而且看事情不一樣，變得更成熟、更穩重。」

台啤英熊總蔣淯安帶球進攻。（記者王藝菘攝）

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