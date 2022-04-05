晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》蔣淯安、黃聰翰都是新手爸 場外分享「甜蜜負擔」

2022/04/05 17:35

蔣淯安（左）、黃聰翰。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤英熊本土一哥蔣淯安和射手黃聰翰今年不約而同喜迎新生兒，兩人的女兒生日也只差3天，在場下的交流也多出許多，兩人會彼此分享如何照顧小孩。

蔣淯安今天還帶1個月大的女兒「珍珠」到場，只是當爸爸確實不容易，小安表示，有時會遇到小孩半夜哭鬧，還餵完奶、看過尿布，所有問題都解決還是無法停止，

黃聰翰的「Q妹」比蔣淯安女兒年長3天，他表示，雖然看到愛女很開心，只是無法掌握小孩的狀態，確實有時是種「精神耗損」，有時還得接著早上練球，完全是體力與意志力考驗。

有了「甜蜜負擔」後，黃聰翰也清楚，要顧好家庭之外，還是得做好球員本分，而他的小孩本週剛好回苗栗，他今天出賽26分鐘，全場8投4中，所有進球都是三分球，拿12分。

台啤英熊總黃聰翰（右）原地跳投，桃園雲豹球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

蔣淯安則說，不可能身為球員，就不用照顧小孩，而身為人父也是必經過程，因此不能拿來當場上表現的藉口，今天他出賽30分24秒，7投4中拿15分、6助攻。

英熊總教練楊志豪也看到兩位新手奶爸的不同，他分析，「他們很享受當爸爸的感覺，而且看事情不一樣，變得更成熟、更穩重。」

台啤英熊總蔣淯安帶球進攻。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。