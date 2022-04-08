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讓台灣女力躍上國際 立院女子運動外交促進會成立

2022/04/08 19:36

民進黨立委林靜儀發起成立「立法院女子運動外交促進會」。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕為了增進台灣和國際女子運動及相關產業在運動設施、增能課程、媒體、賽事、周邊商品等領域的發展及國際聯繫交流，民進黨立委林靜儀今（8）日發起成立「立法院女子運動外交促進會」，要將台灣社會性別平等、多元包容的價值，透過運動外交和世界分享寶貴經驗。

「老實說，我並不擅長運動，我在學生時期的體育成績都是低空飛過」林靜儀笑說，之所以會想發起這個促進會，是因為女子運動在很多國家都還沒成為被國家層級、國際組織重視、和男子運動享有同等資源和重視的項目。她認為，運動應是國家重要政策、社會重要文化，加以台灣在國際地位上的困難，國際賽事往往是凝聚台灣人共同記憶和情感的重要時刻。

林靜儀說，透過促進會，希望督促行政單位對於台灣女子運動展開更好的資源和政策，並期盼協助各女子運動項目的參與者和推動夥伴，都有更好的能見度、獲得更廣泛的政策支持，運動精神是國際共通語言，希望女子運動能成為台灣和其他國家互相鼓勵、促進外交的重要力量。

促進會榮譽顧問、台灣運動好事協會執行長劉柏君說，自己在學生時代是空手道選手，這幫助她鍛鍊出強健體魄，成為台灣第一位女性國際棒球裁判。2019年她獲得國際奧會女性與運動獎，堂堂正正地拿著中華民國護照踏進聯合國受訪、演講，演講時她提到：「台灣人勤奮、善良，希望國際社會可以讓台灣做更多事。」

劉柏君憶及，當時 AIT 主席莫健對她說：「女性和運動都超越政治，除了運動之外可以再做更多事」她開始諮詢許多立委，印象深刻當初林靜儀拍桌對她說：「她不要退縮客氣了啦，怎麼不為國家做事？」她遂創辦協會作為平台，一起為台灣女性運動和運動外交服務，並幫助巴勒斯坦、馬來西亞女子棒球運動的發展。

立院秘書長林志嘉笑說，他曾和前院長蘇嘉全組籃球隊，「我們和北一女校隊打平手！」他說，促進會具有運動外交和性別平等兩個重要的核心、普世價值，意義重大；而台灣處境困難，在國會外交的努力外，若能加上運動和性別平權的概念，相信可以讓台灣和享有共同價值的國家一起打拚。

促進會顧問團隊陣容堅強，由台灣多個推展女子體育運動的民間團體、國手和媒體人共同組成，包括台灣女子運動體育協會常務理事曾郁嫻、T1 League 台南台鋼獵鷹助理教練馬怡鴻、台灣足球發展協會榮譽理事長石明謹、拳擊教練吳宜霏、中華奧會性別平等委員會主任委員陳怡安、棒球教練暨多元運動講師范悅圓、台灣首位職業綜合格鬥（MMA）女選手黃偵玲均出席與會。

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