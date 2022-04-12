女壘》前國手鐘彗琳牽成 台中兆基穿山甲冠名贊助

兆基贊助台體大女壘，冠名台中兆基穿山甲出征企業聯賽。（記者梁偉銘攝）





〔記者梁偉銘／台北報導〕第7屆企業女子壘球聯賽，4月16日即將在台北青年公園點燃戰火，在前國手鐘彗琳牽成下，兆基企業冠名贊助台灣體育運動大學女壘隊，更名為「台中兆基穿山甲」，成就一段體壇佳話。

「退休後轉換跑道，沒想過能再與壘球結緣，感覺自己好像做了一件對的事情，真的開心。」擔任多屆亞運國手的鐘彗琳，進入兆基工作已逾3年，現任物管部經理，她透露過去與董事長李建成聊天時，經常分享女壘生涯經歷與酸甜苦辣體驗，因緣際會下促成這椿美事，「過去當國手很辛苦，除了訓練之外還要兼顧工作，兆基讓選手無後顧之憂，將會提供職務給隊上球員，讓大家都很感動，也希望球員能夠珍惜這個舞台與機會。」

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兆基贊助台體大女壘，冠名台中兆基穿山甲出征企業聯賽。（記者梁偉銘攝）



兆基企業今天正式冠名贊助台體大，並選定「穿山甲」為球隊吉祥物，李建成表示，希望透過此次合作，提供更多就業機會給予運動員，「鐘彗琳就在兆基企業服務，我發現運動員對時間管理及掌控極為自律，並且對於目標總是認真負責、盡全力完成。工作之餘公司支持運動員，希望繼續延續自身勤練多年的專長技能，突破自我再造高峰。」

兆基贊助台體大女壘，冠名台中兆基穿山甲出征企業聯賽。（記者梁偉銘攝）



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