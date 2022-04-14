MLB》7局80球完全比賽中被換下場 克蕭遇罕見調度引熱議

Lucky 13 Ks for Kershaw in his 2022 debut. pic.twitter.com/HikWrlDINJ — MLB （@MLB） April 13, 2022

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）今日對陣雙城大殺四方，前7局狂飆13K仍維持完全比賽金身，然而教練卻選擇在用球僅80球時把克蕭給換下場，儘管最終道奇隊贏球，但這個調度依舊引起熱議。

克蕭本季首度登板狀況絕佳，面對雙城打線毫無懼色，前7個半局都有三振演出，完全沒有讓對手站上壘包，且只用80顆球，有機會完成生涯15年首度的完全比賽，與第二度的無安打比賽，然而就在第八局，總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻選擇把他給換下場。

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羅伯斯的調度引起球界許多大聯盟記者抗議，因為克蕭成為大聯盟史上第二位，在7局後保持完全比賽金身卻被換下場的選手。大聯盟史上首次做出如此調度的不是別人，正是羅伯斯，他在2016年於希爾（Rich Hill）對陣馬林魚維持7局完美金身後，在只用89球的情況下把希爾給換下場。

賽後克蕭坦言：「這得歸咎於封館，歸咎於我直到1月才開始投球，我的滑球在最後兩局投得很糟糕，我沒辦法掌握好控球，所以當時也是時候（退場）了。」

克蕭今天7局用80球，投出13次三振後在依舊是完全比賽的情況下退場。（美聯社）

2016年羅伯斯把希爾換下場的理由是水泡問題，綜觀過往調度紀錄，羅伯斯也多次將無安打的選手換下場，他在2015年史崔普林（Ross Stripling）7.1局無安打時將他換下，也曾在畢爾勒（Walker Buehler）生涯第三場先發，5局無安打時將他換下場。

羅伯斯賽後表示，他很喜歡球隊在特定比賽阻止失分的主意，也坦言這決定的時機不是絕佳的，但最終他還是得做出這個決定。因為他相信當他回顧過往，那會是最棒的決定。羅伯斯在言談中也提到球員的健康與球團的最大利益，此次會換克蕭下場，主因也是考量到他的健康狀況。克蕭在去年飽受左前臂傷病困擾。

克蕭透露，自己的確有續投的意願，但他依舊接受這個調度，且稱之為正確的選擇：「最終這都是個人的事情，那些都是自私的目標。我們試著贏球，這才是最重要的。我在熱身賽投75球，也沒有投到第六局甚至是第七局。當然，我願意繼續投下去，但或許我們還會有另一個機會。誰知道呢？」

春訓時克蕭狀況就相當優異，在4場出賽他共投11.2局，只掉了4分自責分，送出13次三振，羅伯斯表示他更常使用他的曲球與變速球。然而今天的比賽中，滑球才是克蕭的致勝利器，他用滑球三振雙城打者11次，創生涯單場用滑球三振對手的新高，全場雙城打者對克蕭的滑球更是揮空了17次。

儘管羅伯斯與克蕭都有他們的理由，但依舊有許多記者對此感到不滿，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）就表示，如果只是無安打就算了，克蕭有投過，但超過22萬場大聯盟比賽當中只有23場完全比賽，在克蕭用球數僅80球的時候至少該讓他試試看，不該把他換下場。記者卡比斯（Jared Carrabis）更直言，在克蕭還有6個出局數就能達成無安打比賽時，把他換下去應該是犯罪的，要被關90年。

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