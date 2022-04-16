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籃球》籃協理事長謝典林連任成功 秘書長換成李雲翔

2022/04/16 17:50

籃協理事長謝典林。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕籃球協會今日在彰化縣議會召開第13屆會員大會完成理事長、理事、監事改選，現任理事長謝典林成功連任，李忠恕、陳立宗、張維正三位由理事會推選為副理事長，最大改變是秘書長由原副祕書長李雲翔升任，原本的秘書長李一中轉任籃協高級顧問。

為推動國內各聯盟、各級國家隊、基層籃運的各項業務順利進展，謝典林邀集各領域專業人士，共計20位加入籃協顧問團隊，未來對於協會各項會務推動、國家隊組訓支援、賽事招商行銷等，顧問團都將提供本會相關協助，共同讓台灣籃球運動產業向上提升。

籃協第13屆顧問名單：立委莊瑞雄、群策法律事務所許英傑、警大客座教授高志斌、愛爾麗醫美集團董事長常如山及劉怡萱執行長、種子音樂、凱渥集團董事長吳翔、吳鋒，國際海洋董事長蔡明格、台灣柏釧企業董事長黃錦章、松富工業董事長紀韋如、江海全聯公司董事長陳柏瑋、台企創投公司總經理吳瑞元、合繹實業總經理王義德、前國手/前麥當勞副總陳日興先生、佳和實業執行副總翁偉翔、惠普全球科技資深副總裁簡文鍵、鼎碩資本公司沈宏源、汰汰餐飲集團李仁豪、長庚運動醫學總召集人林瀛洲醫師、風格美學詹本立醫師。

此外，謝典林除了宣布秘書長由李雲翔升任，他的副秘書長由實踐大學教授陳慕聰出任。

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