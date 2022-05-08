湯優盃》勝利保證！戴資穎直落2力退西班牙二姊 台灣女團1：0領先

戴資穎直落二取得女團第一點勝利。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，重返國際賽的戴資穎於優霸盃打頭陣，以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），為台灣女團取得1：0領先。

台灣在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，這也是原定今年登場杭州亞運的女團班底。戴資穎先拿1點後，第2點由本週世界排名創新高來到58名的許玟琪，對上西班牙的羅德里格絲（Lucia Rodriguez）。

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在3月全英公開賽落幕後，戴資穎返台休息，直到4月才在全國團體錦標賽冠軍賽代表合庫出賽，當時她透露訓練尚未提升到最高強度，如今經過兩週閉關訓練，於今日回到國際賽征戰。

外界原本都期待戴資穎能大戰於歐錦賽締造空前6連霸的瑪琳（Carolina Marin），想不到西班牙改由阿爾蘇門迪迎敵。生涯首次交手阿爾蘇門迪，戴資穎展現好實力於技術暫停取得11：3領先，並利用多變手法頻頻讓對手疲於奔命，下半局更是連續得分，僅花9分鐘就以懸殊比分先馳得點。

戴資穎次局從5：5領先後開始加快速度，持續讓對手跑動，以6：1攻勢進入技術暫停，並於下半局持續穩住領先，快意為台灣女團拿下第一點。

台灣女團前兩點排出戴資穎、許玟琪，第3點女單由台電小將宋碩芸卯上席提恩（Ania Setien），按規定小組賽需打完5點，第4點女雙許雅晴／李佳馨、第5點女雙張淨惠／李芷蓁。

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