晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》勝利保證！戴資穎直落2力退西班牙二姊 台灣女團1：0領先

2022/05/08 10:35

戴資穎直落二取得女團第一點勝利。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2022年湯優盃羽球團體賽今在泰國曼谷點燃戰火，重返國際賽的戴資穎於優霸盃打頭陣，以21：5、21：14力退世界排名44阿爾蘇門迪（Clara Azurmendi），為台灣女團取得1：0領先。

台灣在優霸盃與中國、西班牙、澳洲同在B組，由戴資穎、許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰，這也是原定今年登場杭州亞運的女團班底。戴資穎先拿1點後，第2點由本週世界排名創新高來到58名的許玟琪，對上西班牙的羅德里格絲（Lucia Rodriguez）。

在3月全英公開賽落幕後，戴資穎返台休息，直到4月才在全國團體錦標賽冠軍賽代表合庫出賽，當時她透露訓練尚未提升到最高強度，如今經過兩週閉關訓練，於今日回到國際賽征戰。

外界原本都期待戴資穎能大戰於歐錦賽締造空前6連霸的瑪琳（Carolina Marin），想不到西班牙改由阿爾蘇門迪迎敵。生涯首次交手阿爾蘇門迪，戴資穎展現好實力於技術暫停取得11：3領先，並利用多變手法頻頻讓對手疲於奔命，下半局更是連續得分，僅花9分鐘就以懸殊比分先馳得點。

戴資穎次局從5：5領先後開始加快速度，持續讓對手跑動，以6：1攻勢進入技術暫停，並於下半局持續穩住領先，快意為台灣女團拿下第一點。

台灣女團前兩點排出戴資穎、許玟琪，第3點女單由台電小將宋碩芸卯上席提恩（Ania Setien），按規定小組賽需打完5點，第4點女雙許雅晴／李佳馨、第5點女雙張淨惠／李芷蓁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。