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湯優盃》周天成有望對決桃田賢斗 台灣男團今強碰日本拚4強

2022/05/12 07:42

台灣男團今日下午3點將強碰日本。（Yonex提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽，以分組第一之姿晉級8強，稍早8強賽抽籤出爐，台灣男團今日下午3點將強碰日本。

台灣男團本屆在一哥周天成、「黃金男雙」李洋／王齊麟、王子維等人組成強大戰力領軍下，小組賽連續擊敗加拿大、德國、印度，締造隊史首次分組第1的紀錄。

稍早湯姆斯盃8強抽籤，台灣男團今日下午3點將強碰日本，預料會是一場硬仗，周天成有望和前球王桃田賢斗交手，若台灣隊晉級4強，至少確保銅牌入袋。

另外3場8強賽，印尼碰上中國，印度交手馬來西亞，南韓對陣丹麥。

女團優霸盃8強賽也在今日開打，台灣隊早上10點對上日本，戴資穎將過招新任世界球后山口茜。

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