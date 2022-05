湯優盃》周天成有望對決桃田賢斗 台灣男團今強碰日本拚4強

台灣男團今日下午3點將強碰日本。(Yonex提供)



〔體育中心/綜合報導〕台灣隊昨在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽,以分組第一之姿晉級8強,稍早8強賽抽籤出爐,台灣男團今日下午3點將強碰日本。

台灣男團本屆在一哥周天成、「黃金男雙」李洋/王齊麟、王子維等人組成強大戰力領軍下,小組賽連續擊敗加拿大、德國、印度,締造隊史首次分組第1的紀錄。

稍早湯姆斯盃8強抽籤,台灣男團今日下午3點將強碰日本,預料會是一場硬仗,周天成有望和前球王桃田賢斗交手,若台灣隊晉級4強,至少確保銅牌入袋。

另外3場8強賽,印尼碰上中國,印度交手馬來西亞,南韓對陣丹麥。

女團優霸盃8強賽也在今日開打,台灣隊早上10點對上日本,戴資穎將過招新任世界球后山口茜。

