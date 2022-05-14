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MLB》簽下卡諾提升打線深度 教士看準這一點

2022/05/14 08:41

39歲明星二壘手卡諾加盟教士。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾8度入選明星賽的39歲明星二壘手卡諾（Robinson Cano）日前遭大都會指定讓渡（DFA），成為自由球員，下一站確定將落腳教士，球團期盼他的到來能夠增加球隊的進攻火力。

兩度捲入禁藥風波的卡諾，本季復出12場比賽僅繳出1成95、1轟的成績，大都會在戰力考量下將他釋出，合約中剩餘的3760萬美元（約新台幣11.2億）的薪資將仍須支付。

教士今天宣布簽下卡諾，期盼他能利用左打優勢和豐富的經驗來幫助球隊，並增加板凳深度，主要擔任代打的角色，偶爾會以先發指定身分上場，有時也可幫忙替補守二壘。

簽下卡諾對於教士而言是低風險的選擇，因為卡諾對付右投相當有一套，去年因禁藥缺席整個賽季，而他在2020年面對右投的打擊三圍分別是.339/.368/.534，教士隊希望他能複製同樣的成績。

卡諾在大聯盟闖蕩17年，先後效力過洋基、水手和大都會，生涯累積2246場出賽，敲出2632支安打，包括335轟，另有1305分打點，曾8度入選明星賽，拿過2座金手套獎與5座銀棒獎。

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