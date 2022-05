MLB》簽下卡諾提升打線深度 教士看準這一點

39歲明星二壘手卡諾加盟教士。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕曾8度入選明星賽的39歲明星二壘手卡諾(Robinson Cano)日前遭大都會指定讓渡(DFA),成為自由球員,下一站確定將落腳教士,球團期盼他的到來能夠增加球隊的進攻火力。

兩度捲入禁藥風波的卡諾,本季復出12場比賽僅繳出1成95、1轟的成績,大都會在戰力考量下將他釋出,合約中剩餘的3760萬美元(約新台幣11.2億)的薪資將仍須支付。

教士今天宣布簽下卡諾,期盼他能利用左打優勢和豐富的經驗來幫助球隊,並增加板凳深度,主要擔任代打的角色,偶爾會以先發指定身分上場,有時也可幫忙替補守二壘。

簽下卡諾對於教士而言是低風險的選擇,因為卡諾對付右投相當有一套,去年因禁藥缺席整個賽季,而他在2020年面對右投的打擊三圍分別是.339/.368/.534,教士隊希望他能複製同樣的成績。

卡諾在大聯盟闖蕩17年,先後效力過洋基、水手和大都會,生涯累積2246場出賽,敲出2632支安打,包括335轟,另有1305分打點,曾8度入選明星賽,拿過2座金手套獎與5座銀棒獎。

The #Padres have signed INF Robinson Canó to a Major League contract.



Details: https://t.co/NwVTEZ08aj pic.twitter.com/iXpgIl5er2