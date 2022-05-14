PLG》今天開球的不是裁判 而是意想不到的人物

法務部長蔡清祥（中）替P. LEAGUE+聯盟賽事開球。（記者吳政峰翻攝）

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣男子職業籃球聯盟「P.LEAGUE+聯盟」現正舉辦2021-22球季例行賽，14日在新莊體育館比賽，由「新北國王」對上「高雄鋼鐵人」，沒想到開球的不是裁判，而是熱愛體育的法務部長蔡清祥，他為了宣導「反毒、防賭」親自上場，並用行動支持我國職籃賽事。

法務部長蔡清祥（左三）率領法務部同仁與P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州一起觀賽。（記者吳政峰翻攝）

蔡清祥為了加強推動與職籃聯盟攜手合作的反毒、防賭機制，14日特別出席「P.LEAGUE+聯盟」例行賽，在新北國王隊的主場館《新莊城堡》（新莊體育場），由「新北國王」對上「高雄鋼鐵人」的賽事，親自下場主持開球儀式，號召在場的熱血球迷朋友，一起攜手「反毒、防賭」，並共同維護職業運動的健全發展。

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蔡清祥於賽前受訪時談到，此次挑選「反毒、防賭」為主題，除了以防制不法份子介入運動賽事，影響職籃運動公平性為首要目標外，另為加強防範毒品濫用甚至侵入校園，而影響青年學子身心健康，因此特別利用職籃賽事的場合，由他帶領法務部同仁到現場觀賽，以行動力挺本土職籃，並鼓勵年輕人接觸各項運動培養正向舒壓管道，杜絕毒品誘惑及戕害身心。

蔡清祥介紹了檢察機關與職籃聯盟各球隊建立的在地合作機制，透過各球隊與主場所在地的地檢署的直接聯繫窗口，安排檢察官至各球團辦理法律宣導及雙向座談，以及由檢調人員不定期監賽等方式，協助球團防杜可能影響職籃運動發展的任何不法情事發生。

此次配合當日《新莊城堡》舉辦《新北人 戰出來》主題活動，法務部同時舉辦「變裝化身反毒 HERO」以及「轉動多元戒毒 人生走向幸福」等法治宣導主題活動，邀請民眾穿上檢察官法袍，搖身一變成為反毒英雄。

此外，P. LEAGUE+聯盟及「新北國王」球隊也共襄盛舉，贊助提供「新北國王」明星球員簽名手機架以及P. LEAGUE+聯盟LOGO毛巾等限量精美禮品，現場球迷朋友反應熱烈。

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