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湯優盃》前72年4強絕緣體！印度首闖決賽就奪冠 BWF盛讚「體壇傳奇」

2022/05/16 14:48

印度奪下湯姆斯盃隊史首冠。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湯姆斯盃世界羽球男團賽昨日落幕，印度以3：0橫掃衛冕軍印尼隊，勇奪隊史首冠，世界羽聯（BWF）撰文盛讚：「這是體育界的傳奇。」

印度第一點男單超級新星森（Lakshya Sen）經過3局大戰擊敗印尼一哥金廷（Anthony Sinisuka Ginting）；第二點男雙，印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）也經過3局激戰，擊敗印尼人馬阿赫桑（Mohammad Ahsan）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）；印度第三點男單派出前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），他直落二拍落克里斯提（Jonatan Christie），粉碎對手衛冕美夢。

BWF官網指出，印度從1949年賽史首屆比賽就開始參加，過往從沒打進過4強，今年首闖決賽就奪冠，成為史上第6支封王的隊伍，文中盛讚：「昨日決賽上演的事情，將被稱為體壇傳奇。」

斯里坎特。（資料照，歐新社）

前球王斯里坎特透露，當本屆參賽陣容確定後，大家在Whatsapp上建立了一個群組，名稱還取為「我們會把冠軍帶回家」，斯里坎特表示：「我們一直有這樣的能力，我們只需要團結一致，這是一支很棒的球隊，氣氛很好，我們是一個快樂的團隊，大家互相支持、互相鼓勵。」

能夠舉起湯姆斯盃冠軍，斯里坎特直呼真的非常開心，「每一次勝利，每一次成就都有獨特之處，在此之前，印度從未拿過湯姆斯盃冠軍，現在能成為冠軍隊的一員，並為球隊的勝利做出貢獻，帶給了我很多快樂，尤其是在決賽中，我很高興自己能贏得這些比賽，為球隊拿下關鍵分數。」

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