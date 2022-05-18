聽奧》銀牌選手確診隔離環境欠佳 體育署爭取協助改善

體育署全民運動組長呂忠仁。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，南卡西亞斯進行的第24屆夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）結束後，針對我國聽奧選手透過網路社群媒體抱怨，返台落地採檢陽性後，被送至宜蘭軍營隔離環境欠佳，體育署全民運動組長呂忠仁今下午回應，已與當事人、隔離區管理人員，以及中央流行疫情指揮中心等相關單位連繫，希望亡羊補牢協助改善，同時避免後續狀況發生。

這名聽奧銀牌選手在臉書發文透露，比起採檢陰性的隊友，順利進駐白金花園酒店，他被轉送到宜蘭一處軍隊營區休養，不但床鋪很硬，睡眠品質不好得靠安眠藥，而且洗澡不到5分鐘變冷水、餐點也有時間限制，並質疑政府長官們：「奧運國手們從國外回國若確診，真的會住在軍營做隔離治療嗎？」並自嘲：「體驗一場當兵的生活。」

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呂忠仁表示，昨日接獲消息，署內同仁正積極協助處理中，由於涉及防疫部分屬指揮中心管轄，蘭陽集中檢疫所由中央提供，加上台灣目前疫情升溫，相關量能吃緊，所以聯繫溝通確實比較困難，「我們盡力跟指揮中心爭取，看看能否找出不同辦法，協助確診選手們改善隔離環境不夠周詳的部分。尤其接下來還有三批團員陸續返國，大家從培訓、參賽到出國都冒著染疫風險，真的非常辛苦，希望能夠讓他（她）們獲得最妥善照顧。」

本屆聽奧我代表團留置巴西當地24人，包括21名染疫隊職員、2名手語翻譯、1名體育署人員；至於目前已返國55人中，8人落地採陽，6人送宜蘭、2人在新化集檢所，其中2人落地採陰，住進新店防疫旅館後轉陽。

體育署全民運動組長呂忠仁。（記者梁偉銘攝）

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