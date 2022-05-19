泰國賽》大逆轉！「羽球王子」王子維闖男單8強 明日大戰青奧金牌

王子維。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以13：21、21：15、21：18逆轉世界排名25的法國選手波波夫（Toma Junior Popov），晉級男單8強，明天再次過招2018年青奧金牌中國李詩灃。

王子維昨力退世界排名46的大馬小將黃智勇；193公分的波波夫則是擊敗世界排名41的印度球員大維爾馬（Sourabh Verma），王子維、波波夫首次交鋒。

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面對人高馬大的波波夫，王子維首局陷入苦戰，即使一度取得9：8領先，卻被對手連續拿到8分，也就把該局拱手讓出。王子維次局重整旗鼓，3：3後先連拿5分，也沒有給波波夫太多機會，成功將戰線延長。

王子維繼前役大戰3局後，今日又要和對手在決勝局分勝負，他在9：13時刻才回神，以一波9：2攻勢取得領先，只是波波夫又連拿3分扳平，不過王子維不僅成功止血，也連拿3分將勝利放入口袋。

世界排名49李詩灃從資格賽先打敗隊友孫飛翔、印度普里恩修，闖入32強會內賽，昨天打敗日本西本拳太，今日力克印尼的蘇吉亞托，成為男單黑馬。王子維在4月亞洲錦標賽才與李詩灃激戰，以20：22、21：23飲恨。

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