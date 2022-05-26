法網》擊敗前教頭帶的選手 喬帥：感覺不習慣

喬科維奇（右） 擊敗前教練指導的斯洛伐克左撇子莫爾坎。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在衛冕的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），2022年法國網球公開賽乘勝追擊，6：2、6：3、7：6（7：4） 擊敗前教練指導的斯洛伐克左撇子莫爾坎（Alex Molcan），塞爾維亞頭號種子第17次安抵第3輪，下個對手則為斯洛維尼亞黑馬貝德內（Aljaz Bedene）。

今年3月喬帥才與跟他合作長達10餘年的斯洛伐克資深教頭瓦伊達（Marian Vajda）分道揚鑣， 如今瓦伊達正好成為同胞莫爾坎的教練，讓這位紅土大滿貫的衛冕者坦承，臨場確實相當不習慣，「想到瓦伊達坐在對方團隊那一邊，感覺很不容易。」喬帥耗費2小時16分鐘、直落3獲勝後強調，「我非常尊重莫爾坎，他是紅土專家，但希望這是我第一次，也是最後一次與瓦伊達執教的對手對戰。」

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曾於2016、21年兩度法網封王的喬帥，期待巴黎羅蘭加洛斯連莊，笑捧21座大滿貫男單金盃，而看台上歡呼和掌聲正是動力，「當然，很高興看到觀眾回歸，所有球場都人山人海。」歷經前兩年疫情限制球迷進場，35歲的喬帥樂見場邊重返盛況，「很多年輕人和小孩子，這是我喜歡看到的，這總給你能量。在我職業生涯這個階段，球迷和觀看我比賽人們的能量，是我繼續競爭、堅持下去的最大主因。」

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