MLB》看不到球！平凡飛球變場內轟 光芒洛爾坦言很糗（影音）

光芒右外野手J.洛爾沒有接到飛球,讓對手跑出場內全壘打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒右外野手J.洛爾(Josh Lowe)今天在第8局疑似突然找不到飛球,這顆球直接打在臉上,J.洛爾當場倒地,讓金鶯「扛癌鬥士」曼西尼(Trey Mancini)跑出場內全壘打,光芒終場以0:3不敵金鶯。J.洛爾賽後表示,「球打在我的臉上,這比什麼都尷尬,但還行。」

J.洛爾受訪表示,他是在空中時突然找不到球,因為比賽過程中,天空出現變化。不過,他把戴太陽眼鏡戴在帽子上,沒有戴太陽眼鏡追球,對此J.洛爾指出,在這種狀況下,太陽眼鏡也幫不上忙。

「我不認為如果有戴太陽眼鏡,情況會有所改變。」J.洛爾表示,當時他跑到球可能掉落的位置準備接球,球開始往下掉時,他張開手套後,就沒有看到球,「所以球正好打在我的臉上。」

J.洛爾表示,「這是一個非常無助的狀況,讓球隊失望更令人尷尬,但事實就是這樣。」

In possibly his last at bat as an Oriole in Camden Yards….. Trey Mancini hits an inside the Park Home Run



How can you not be romantic about baseball. pic.twitter.com/615ZrcDnY3