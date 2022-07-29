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MLB》看不到球！平凡飛球變場內轟 光芒洛爾坦言很糗（影音）

2022/07/29 10:11

光芒右外野手J.洛爾沒有接到飛球，讓對手跑出場內全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒右外野手J.洛爾（Josh Lowe）今天在第8局疑似突然找不到飛球，這顆球直接打在臉上，J.洛爾當場倒地，讓金鶯「扛癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）跑出場內全壘打，光芒終場以0：3不敵金鶯。J.洛爾賽後表示，「球打在我的臉上，這比什麼都尷尬，但還行。」

J.洛爾受訪表示，他是在空中時突然找不到球，因為比賽過程中，天空出現變化。不過，他把戴太陽眼鏡戴在帽子上，沒有戴太陽眼鏡追球，對此J.洛爾指出，在這種狀況下，太陽眼鏡也幫不上忙。

「我不認為如果有戴太陽眼鏡，情況會有所改變。」J.洛爾表示，當時他跑到球可能掉落的位置準備接球，球開始往下掉時，他張開手套後，就沒有看到球，「所以球正好打在我的臉上。」

J.洛爾表示，「這是一個非常無助的狀況，讓球隊失望更令人尷尬，但事實就是這樣。」

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