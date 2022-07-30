中職明星賽Live》施子謙登板中繼 明星隊3：0台灣隊

第四局（明星隊3：0台灣隊）

第三局（明星隊3：0台灣隊）

3下，明星隊更換投手：施子謙，林岱安外野飛球出局，林靖凱四壞球保送，郭天信三振出局，江坤宇左外野飛球出局。

3上，高宇杰滾地球一壘安打，王勝偉右外野飛球出局，陳晨威中外野飛球出局，陳子、林智勝二壘安打，林子豪右外野飛球出局。

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第二局（明星隊1：0台灣隊）

2下，林立內野滾地球出局，許基宏三振出局，王威晨一壘安打，成晉外野飛球出局。

2上，台灣隊更換投手：胡智為，林子豪界外飛球出局，拿莫．伊漾觸身球上壘，岳東華一壘安打，拿莫．伊漾衝三壘遭觸殺，曾陶鎔左外野飛球出局。

第一局（明星隊1：0台灣隊）

1下，郭天信三振出局，江坤宇內野滾地球出局，陳傑憲中外野飛球出局。

1上，王勝偉右外野三壘安打，陳晨威內野滾地球出局，陳子豪高飛犧牲打，林智勝內野滾地球出局。

明星隊先發打線：

1 王勝偉 SS

2 陳晨威 CF

3 陳子豪 RF

4 林智勝 DH

5 林子豪 3B

6 拿莫．伊漾 1B

7 岳東華 2B

8 曾陶鎔 LF

9 高宇杰 C

先發投手：德保拉

台灣隊先發打線：

1 郭天信 RF

2 江坤宇 SS

3 陳傑憲 CF

4 林 立 DH

5 許基宏 1B

6 王威晨 3B

7 詹子賢 LF

8 林岱安 C

9 林靖凱 2B

先發投手：古林睿煬

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

球員簽名會。（記者陳志曲攝）

球員簽名會。（記者陳志曲攝）

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