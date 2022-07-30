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中職明星賽Live》施子謙登板中繼 明星隊3：0台灣隊

2022/07/30 18:52

第四局（明星隊3：0台灣隊

第三局（明星隊3：0台灣隊

3下，明星隊更換投手：施子謙，林岱安外野飛球出局，林靖凱四壞球保送，郭天信三振出局，江坤宇左外野飛球出局。

3上，高宇杰滾地球一壘安打，王勝偉右外野飛球出局，陳晨威中外野飛球出局，陳子、林智勝二壘安打，林子豪右外野飛球出局。

第二局（明星隊1：0台灣隊

2下，林立內野滾地球出局，許基宏三振出局，王威晨一壘安打，成晉外野飛球出局。

2上，台灣隊更換投手：胡智為，林子豪界外飛球出局，拿莫．伊漾觸身球上壘，岳東華一壘安打，拿莫．伊漾衝三壘遭觸殺，曾陶鎔左外野飛球出局。

第一局（明星隊1：0台灣隊

1下，郭天信三振出局，江坤宇內野滾地球出局，陳傑憲中外野飛球出局。

1上，王勝偉右外野三壘安打，陳晨威內野滾地球出局，陳子豪高飛犧牲打，林智勝內野滾地球出局。

明星隊先發打線：

王勝偉 SS
陳晨威 CF
陳子豪 RF
林智勝 DH
林子豪 3B
拿莫．伊漾 1B
岳東華 2B
曾陶鎔 LF
高宇杰 C

先發投手：德保拉

台灣隊先發打線：

1 郭天信 RF
2 江坤宇 SS
3 陳傑憲 CF
4 林　立 DH
5 許基宏 1B
6 王威晨 3B
7 詹子賢 LF
8 林岱安 C
9 林靖凱 2B

先發投手：古林睿煬

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

五隊啦啦隊與球迷互動。（記者陳志曲攝）

球員簽名會。（記者陳志曲攝）

球員簽名會。（記者陳志曲攝）

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