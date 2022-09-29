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NBA》今夏補進32歲老經驗前鋒 美媒點出勇士這筆簽約的重要性

2022/09/29 18:12

J.格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士上季風光奪下近8年來第4座總冠軍，卻也流失不少重要板凳戰力，因此球團在休季期間簽下32歲前鋒J.格林（JaMychal Green），補上陣中4號位的替補空缺。美媒《NBC Sports》也撰文指出，這筆簽約對勇士相當關鍵。

勇士在今夏失去不少資深替補，具有9年資歷、季後賽經驗豐富的29歲前鋒O.波特（Otto Porter Jr.）轉戰暴龍；34歲高砲塔別利查（Nemanja Bjelica）轉往土耳其職籃，而D.李伊（Damion Lee）、小裴頓（Gary Payton II）與安德森（Juan Toscano-Anderson）也都轉戰他隊效力。

文章表示，在38歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）宣布回歸前，加上新秀小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）與羅林斯（Ryan Rollins），陣中現有的替補平均年紀僅有22.5歲，平均NBA年資更只有2.25年。因此簽下J.格林，對於勇士來說無疑是為板凳增添更多沙場經驗。

32歲的J.格林將迎來生涯第9個賽季，具有7年季後賽經驗的他早已是勇士長期關注的目標。勇士過去在例行賽曾交手J.格林23次，在季後賽上更對決過3次系列戰。2019年效力於快艇的J.格林繳出場均9.4分、40.4%三分命中率，他在季後賽第首輪碰上勇士，繳出三分23投12中、場均11分的高水準輸出。

筆者在文章中點出，只要J.格林逐漸適應勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的體系，絕對能得到許多空檔出手機會，他的外圍投射也能從上季不理想的26.6%回歸至生涯36.6%的優秀水準。另外，以他豐富的季後賽經驗和打球方式，勢必能帶領勇士年輕的板凳小將成長。

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