網球》問鼎生涯第89冠 喬帥還有三巨頭中最狂紀錄

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕特拉維夫男網賽4強戰，塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic） 穩紮穩打，6：1、7：6（3）收拾排名百大外的俄國黑馬薩菲林（Roman Safiullin），喬帥3連勝殺進決賽，問鼎本季第3冠，也是生涯第89座職業單打金盃。

這項ATP250等級賽事，本季重返以色列大城進行，首輪免戰的喬帥連闖兩關後，首度面對薩菲林，拿手底線打法取得上風，儘管次盤遭遇頑抗被拖進搶7，總計耗費95分鐘直落2出線，「我認為這是場非常有競爭力的比賽，尤其是第2盤。」賽後喬帥表示，當時自己在場上非常情緒化、相當緊張，因為對方放手一搏，不論正反拍都極為頑強，還好自己適時回穩滅火，「我知道我必須保持強勢，他肯定提升火力反撲，這也確實發生了。」

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35歲的喬帥，因堅拒接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，本季打打停停，仍贏得羅馬紅土、溫布頓草地兩座冠軍，這也是他自去年11月巴黎名人賽封王後，首闖硬地決戰。喬帥本季單打27勝6負，自2006年起連續17年跨越25勝關卡，放眼網壇「三巨頭」中，連西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和剛退役的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）都無法做到。

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