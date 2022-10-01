網球》誰能再破20座大滿貫冠軍紀錄？費德爾提出想法

費德爾。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）的職業生涯隨著拉沃盃結束也落下帷幕，但他表示，大家不必覺得遺憾，因為未來必定有更多人才出現，而且會超過「Big 3」的大滿貫冠軍數，只是他不會點名誰能承接火炬，他不想給年輕球員太大壓力。

41歲的費德爾坐擁20座大滿貫冠軍，103座ATP巡迴賽單打金盃，並樹立多項讓人望塵莫及的紀錄，但他認為，自己的成就並非無法超越，因為網壇會出現更多優秀球員。

請繼續往下閱讀...

在打拉沃盃時，就讓費德爾感受時代已完全不同，即使他認為場地已經夠快，但得到很多選手的反饋都是太慢，顯然已沒有威脅十足的上網截擊優勢，他說：「這也是為什麼我覺得之後有更多球員可以拿到5個以上的大滿貫冠軍，因為在這情況下，一旦你持續連勝，你就能一直保持下去，我相信未來的某一刻，一定會再出現幾位拿到超過20座的大滿貫冠軍的球員。」

至於誰能成為他口中的人選，費德爾說：「我不想給球員貼標籤，告訴他可以拿到20座以上的冠軍，隨便定調一個人的冠軍數其實是很不公平的事。」

費德爾認為，當一位球員拿到5座、7座甚至更多冠軍時，或許就可以認真討論這個議題，「其實過去也沒人跟我講20冠的事，我們在講的都是15冠，因為超越了之前最多14冠紀錄，就是開始慢慢的增加。」

納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍在男子網壇傲視群雄，喬科維奇（Novak Djokovic）的21冠居次，再來是費德爾的20冠，而現役球員僅次「Big 3」的則是穆雷（Andy Murray）和瓦林卡（Stan Wawrinka）的3冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法