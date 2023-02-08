體育署》史上最年輕署長呼之欲出？47歲鄭世忠出國保持低調

鄭世忠。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕體育署的署長懸缺已逾1年半之久，傳出足球協會秘書長鄭世忠接任呼聲極高，日前出國的他保持低調未回應，據悉教育部已把適合人選呈報行政院，預計最快本週近日宣佈，47歲的鄭世忠有機會出線，成為史上最年輕的國內體壇龍頭。

前任體育署長張少熙2021年東京奧運因「商務艙風波」引咎辭職，2021年9月由教育部次長林騰蛟代理署長迄今。去年11月初，鄭文燦當選足協理事長，拔擢鄭世忠出任秘書長，並稱讚他「是擁有多方面才華的體育人，非選手出身但有熱情，盼借重其對國際賽事的經驗。」之後鄭文燦入閣擔任行政院副院長，現任國立體大管理學院院長的鄭世忠，就被看好是接班體育署長熱門人選。

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鄭世忠學經歷出色，是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，當過中華奧會副秘書長，現任足協秘書長、田徑協會副秘書長等多項要職，擁有豐富體育行政以及國際事務經驗，過去鄭文燦連任桃園市長期間，他也與地方長期保持良好關係。

只不過，今年台灣體壇兩大重頭戲，包括6月成都世界大學運動會、9月杭州亞洲運動會，都在政治敏感的中國地區舉行，後疫情時代各國選手競爭激烈，加上兩岸關係緊繃，如何頂住壓力掌舵向前行？勢必考驗新任署長的智慧與能力。

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