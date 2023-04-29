網球》謝淑薇逆轉勝詹家姊妹 馬德里女雙復出搶十開胡

謝淑薇和詹詠然／詹皓晴。（資料照）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業千分等級的馬德里紅土網賽， 女雙兩組台將人馬首輪狹路相逢，重出江湖的謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）後來居上， 1 ：6、6：2、10：３逆轉勝詹詠然／詹皓晴，開胡挺進16強。

謝淑薇與詹家姊妹，正是今年西班牙首都魔術盒球場唯二台將女雙組合，曾登頂世界女雙球后的謝淑薇，睽違近一年半重返WTA賽場，與產後復出的昔日拍檔史崔可娃再度合作，經驗豐富的「台捷聯軍」2019年在此奪冠，如今能否順勢東山再起，重現昔日盛況？備受球迷期待。雙詹開賽第2局率先突破，4 ：1領先時再度破發 ，順勢先馳得盤。次盤雙方人馬上演「互破大戰」，小薇組合4度破發壓制，硬是扳回一城。戰線拉進決勝搶十，「台捷聯軍」後勁十足，4：3時一口氣連下６分鎖定勝利。

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謝淑薇／史崔可娃旗開得勝，次輪遭遇爆冷出線的日本加藤未唯／印尼蘇吉亞迪（Aldila Sutjiadi），「日印聯軍」6 ：２ 、4 ：1領先時，第5種子美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲培瑞茲（Ellen Perez）因傷退賽。

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