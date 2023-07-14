美國公開賽》65歲拿下生涯巡迴賽首勝！以色列媽媽透露奮戰的動力

以色列母子檔斯維特拉娜／在超級300系列美國羽球公開賽混雙首輪過關。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕以色列母子檔斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）／米沙（Misha Zilberman）在超級300系列美國羽球公開賽混雙首輪過關，65歲的母親斯維特拉娜成功拿下生涯在BWF巡迴賽等級的首勝。

這位以色列母子檔在去年東京世界羽球錦標賽曾打進32強，創下世錦賽史上最年長獲勝紀錄，昨於美國首輪以21：17、24、22擊敗加拿大Daniel Zhou／Jackie Dent組合，讓斯維特拉娜再度寫下里程碑，拿下個人在巡迴賽的首場勝利。

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雖然今天在16強以10：21、8：21不敵丹麥組合Mathias Thyrri／Amalie Magelund，無緣推進紀錄，斯維特拉娜對於能持續與兒子合拍仍相當開心，「在場上的時候，我們全力奮戰、同時也享受比賽。」

65歲的年紀還能打高強度的賽事，斯維特拉娜無論精神上與體能上都令人感佩，「如果有人視我為楷模，我會很開心，但這證明了如果你喜愛羽球、享受競爭的感覺，年齡就絕對不會是限制。」

什麼時候會高掛球拍呢？斯維特拉娜表示，只要兒子還在打球、自己也會繼續打下去，「兒子就是我前進的動力，他比賽的時候，我必須幫他熱身、跟他練打，也幫助我維持好狀態，只要米沙還在巡迴賽場，我也不會缺席。」

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