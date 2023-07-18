MLB》被自己球棒絆倒 雙城凱普勒拚老命才跑出二壘安打（影音）

凱普勒（右）撲上二壘後，自己都尷尬地笑出來。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今日在客場出戰水手，比賽中出現了搞笑的一幕，陣中右外野手凱普勒（Max Kepler）敲出安打，不過跑壘過程被自己的球棒絆倒，最終奮力才撲壘才安全站上二壘。

凱普勒4局上面對水手先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert），在兩好兩壞時擊出一支右外野的深遠安打，不過在跑向一壘時卻被自己丟出的球棒絆倒，凱普勒跌倒後立刻起身奮力跑壘，最終還是成功撲上二壘，而在安全上壘後自己也尷尬地笑了出來。

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現場轉播單位認為，其實這球水手有機會讓凱普勒只上一壘，不過處理球的赫南德茲（Teoscar Hernandez）並未看到凱普勒跌倒，錯失了回傳的時機，讓原本還在一壘猶豫要不要跑的凱普勒，決定全力衝向二壘，最終形成一支長打。

儘管這支二壘安打有點驚險又帶有搞笑成分，但凱普勒跌倒後迅速起身跑壘的反應，還是獲得現場球評的讚美。

Max Kepler: Two minutes for tripping.pic.twitter.com/HHlhx6iZTk — Minnesota Twins （@Twins） July 18, 2023

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