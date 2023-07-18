羽球》超級鐵人葉宏蔚／李佳馨美國賽奪冠 有兩大收穫

中租混雙葉宏蔚（左一）／李佳馨（左二）在美國公開賽奪冠。（中租教練楊鈞翔提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中租混雙葉宏蔚／李佳馨在上週美國公開賽勇奪本季首冠，也是2人合作以來的首座超級300系列冠軍，本週世界排名升至新高18名，且年終賽排名躍居第一。

葉宏蔚／李佳馨堪稱今年世界巡迴賽最強鐵人，迄今已參加14場巡迴賽，兩人的付出也大有斬獲，有7場打進4強，3度進軍決賽，並在上週美國公開賽奪冠。

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靠著美國賽進帳的冠軍積分7000分，葉宏蔚／李佳馨今年度積分也衝到5萬9840分，在年終賽排名躍居第一，有機會首度角逐BWF年終總決賽。

葉宏蔚／李佳馨在巡迴賽都是雙線出擊，除了混雙之外，還有男雙及女雙賽事，而小葉今年已經打了68場比賽，至於李佳馨也打了64場，而兩人在美加征途結束後已返台，不會參加本週的超級500系列南韓公開賽，下週超級750系列日本公開賽再重返戰線，並在月底出征成都世大運。

BWF世界排名今天公布，台灣一姊戴資穎持平排第4，許玟琪續居18名，白馭珀排22名。周天成升1席至第7，林俊易升至24名，王子維排29名。盧敬堯、楊博涵男雙排名15名，「麟洋配」李洋／王齊麟排18名。

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