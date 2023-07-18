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溫網》男單頂尖對決！一盤花費時間比一場女單決賽還久

2023/07/18 12:58

西班牙球王艾卡拉茲（左）、喬科維奇（右）。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在溫布頓網球錦標賽男單決賽上演5盤大戰，其中第2盤的搶七大戰耗時85分鐘，創下溫網決賽第2盤用時紀錄，同時也比今年女單決賽打完整場比賽還久。

艾卡拉茲與喬科維奇在第2盤廝殺至搶七，最終艾卡拉茲在歷經0：3落後的情況下，以8：6逆轉奪勝，也終結喬科維奇在大滿貫的搶七15連勝紀錄。

這一盤用時85分鐘才分出勝負，刷新喬科維奇和穆雷（Andy. Murray）在2016年的69分鐘，寫下賽史決賽第2盤的最長紀錄，還比今年女單決賽打得久，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）在花了80分鐘以直落二解決賈珀（Ons Jabeur）。

此外，艾卡拉茲在第三盤3：1領先時，他和喬科維奇在下一局打了32分才分出勝負，而過去決賽紀錄為費德爾（Roger Federer）和穆雷在2012年所創下，當時兩人曾在單局打了26分才決定贏家。

今年男單決賽進行4小時43分鐘，也是本屆最長紀錄，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與穆雷在64強的4小時40分鐘居次。

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