WSBL選秀》台電用狀元籤挑中亞洲盃國手吳侑萱 「微笑女孩」陳芷英榜眼

吳侑萱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年SBL和WSBL選新人選秀會今登場，台電用狀元籤選中亞洲盃國手吳侑萱，而電信則在第二順位挑中「微笑女孩」陳芷英；第3順位的台元則選中張琦玟。

今年WSBL選秀會上，台電握有狀元籤、電信則是榜眼籤，第3、4順位分別是台元和國泰，而今年報名選秀會的女將只有6人，包含兩名曾旅日的吳侑萱以及張琦玟，台灣科大「微笑女孩」陳芷英、王勻妤、林釵娟以及葉鈺琳。

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手握狀元籤的台電，今天選中來自旅日好手、亞洲盃國手吳侑萱，但她目前人在日本和國家隊移地訓練，她透過影片表示，感謝球隊讓她有機會站在WSBL舞台上，因為移地訓練無法到場，感謝大家的支持，她會繼續努力，幫助球隊拿到好成績。

台電代表祁慶璐表示，為了補足高度不足的問題而挑中吳侑萱，而她的資歷大家都知道，球隊對她抱以寄望，希望她的到來可以帶來不同元素，和大家一起奮鬥。

榜眼籤電信則選中台灣科大「微笑女孩」陳芷英，過去在UBA時期曾兩度拿下得分后，擁有亮麗外型和出色球技，讓她備受矚目。台元在第3順位選了同樣有旅日資歷的張琦玟，冠軍隊伍國泰在首輪就直接放棄。

第二輪方面，台電在第二輪第一順位選了來自台灣師大的林釵娟，電信、台元在次輪也放棄，台電則在第三輪放棄，這次總共有4名新秀獲選。

陳芷英。（籃協提供）

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