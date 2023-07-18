晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

WSBL選秀》台電用狀元籤挑中亞洲盃國手吳侑萱 「微笑女孩」陳芷英榜眼

2023/07/18 14:47

吳侑萱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年SBL和WSBL選新人選秀會今登場，台電用狀元籤選中亞洲盃國手吳侑萱，而電信則在第二順位挑中「微笑女孩」陳芷英；第3順位的台元則選中張琦玟。

今年WSBL選秀會上，台電握有狀元籤、電信則是榜眼籤，第3、4順位分別是台元和國泰，而今年報名選秀會的女將只有6人，包含兩名曾旅日的吳侑萱以及張琦玟，台灣科大「微笑女孩」陳芷英、王勻妤、林釵娟以及葉鈺琳。

手握狀元籤的台電，今天選中來自旅日好手、亞洲盃國手吳侑萱，但她目前人在日本和國家隊移地訓練，她透過影片表示，感謝球隊讓她有機會站在WSBL舞台上，因為移地訓練無法到場，感謝大家的支持，她會繼續努力，幫助球隊拿到好成績。

台電代表祁慶璐表示，為了補足高度不足的問題而挑中吳侑萱，而她的資歷大家都知道，球隊對她抱以寄望，希望她的到來可以帶來不同元素，和大家一起奮鬥。

榜眼籤電信則選中台灣科大「微笑女孩」陳芷英，過去在UBA時期曾兩度拿下得分后，擁有亮麗外型和出色球技，讓她備受矚目。台元在第3順位選了同樣有旅日資歷的張琦玟，冠軍隊伍國泰在首輪就直接放棄。

第二輪方面，台電在第二輪第一順位選了來自台灣師大的林釵娟，電信、台元在次輪也放棄，台電則在第三輪放棄，這次總共有4名新秀獲選。

陳芷英。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。