桌球聽障世錦賽》很棒了！王顗翔不敵聽障世界第一 拿下男單銀牌

台灣男團在聽障桌球世錦賽奪下金牌。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2023年台北第4屆世界聽障桌球錦標賽今在台大體育館進入最後一天賽程，王顗翔在男單決賽以0：4不敵聽障男單世界排名第一的斯洛伐克老將凱納斯（Thomas Keinath），收下銀牌，寫下個人最佳。

台灣隊本屆桌球聽障世錦賽大有斬獲，由王顗翔、楊榮宗、盧仕杰、郭岳東組軍的男子團體奪下金牌，男單王顗翔奪銀、楊榮宗並列銅牌，共計拿下1金、1銀、1銅。

請繼續往下閱讀...

今天為賽事最終日，王顗翔在壓軸男單賽事登場，這也是他在去年巴西聽奧再次與凱納斯交手，當時他以直落四輸球，今天雖未能成功復仇，但他帶著連日征戰造成的髖關節不適，還能一路緊咬戰局，終場以9：11、7：11、6：11、9：11告負。

教練許展銘認為，王顗翔已達成賽前預設戰術，發揮很不錯，只是對手實力堅強，45歲的凱納斯除了經驗豐富，還是征戰歐洲職業聯賽的好手，攻守都相當全面。

許展銘表示，雖賽前評估3個項目都有機會拚奪牌，但最終以1金、1銀、1銅作收算是超乎預期，而比較可惜的算是男雙，他透露，球員打國際賽一下子強度拉高，男團拿到金牌後，加上又連日征戰，其實最後都是帶傷上陣，多少有影響到表現。

台灣男團在聽障桌球世錦賽奪下金牌。（記者吳孟儒攝）

王顗翔男單奪下銀牌。（記者吳孟儒攝）

王顗翔（上排左一）男單奪下銀牌 楊榮宗奪銅（上排右二）。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法