桌球聽障世錦賽》全家出動到場見證！王顗翔拿1金、1銀最風光

王顗翔男單奪下銀牌。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在國小一年級發現聽力受損，但王顗翔沒因此自暴自棄，還為了強健身體練起桌球，如今在家人的見證下，於2023年台北聽障桌球世界錦標賽拿下男團金牌、男單銀牌，雙雙寫下個人最佳，也成為台灣隊最風光球員。

27歲的王顗翔在小學一年級發現聽力受損，加上身材偏瘦，家人帶他加入宜蘭公館國小桌球隊，希望能改善他身體狀況，而他一打也打出興趣，只是原本玩票性質，變成打國際賽的國手，他還搞笑地說：「一開始很好玩，後來就沒那麼好玩了。」

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王顗翔解釋，打出成績會很有成就感，但這也會變成之後比賽的壓力，現在就是抱持能否再突破，繳出滿意的表現，再一步一步打上去，「真不能打再退休吧。」

王顗翔第一次征戰聽障桌球世錦賽是2012年，當時還就讀高中，無緣站上頒獎台，之後比賽碰到當地政變、疫情等因素都未能辦成，這次在相隔11年後才再度參賽，親友也都特別到場為他加油。

王顗翔還記得這是他在2015年桃園亞太聽障運動會後，第2次有家人到場為他加油，而且是全家都出動，爸爸、媽媽、姊姊跟女友都到場，也讓他打得特別賣力，他表示，比較遺憾是雙打，但能在主場拿到這樣的成績已很滿意也很開心。

王顗翔男單奪下銀牌。（記者吳孟儒攝）

王顗翔賽後與日本女選手合照。（記者吳孟儒攝）

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