健力比賽制霸亞洲！3宜蘭囝仔囊括12面金牌 4項破亞洲紀錄

健力比賽制霸亞洲！林子瑄、高侑蓁、黃暐宸（右至左）囊括12面金牌，4項破亞洲紀錄，左1為教練高日豪。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣健身教練林子瑄，與慈心華德福中學學生黃暐宸、羅東高商學生高侑蓁，參加國際健力錦標賽，每個人各獲得4面金牌，共囊括12金，完全制霸比賽；高侑蓁更破了3項亞洲紀錄，黃暐宸打破1項亞洲紀錄。他們都希望繼續努力，希望站上更高成績的舞台，為台灣與宜蘭爭光。

31歲林子瑄、與今年要升台灣體育運動大學的黃暐宸、要升高3的高侑蓁，在教練高日豪的帶領下，參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，比賽分成9個量級，有蹲舉、硬舉、臥舉與總和等4項成績，也就是每個量級有4面金牌。

請繼續往下閱讀...

高侑蓁參加青少年組63公斤級、黃暐宸參加青少年組59公斤級、林子瑄參加公開成人女子組57公斤級。3個人完全制霸該量級，每個人都獲得4面金牌。

高侑蓁更將蹲舉從155公斤，推升到195公斤，硬舉從140公斤推升到165公斤，總和從385.5公斤推升到440公斤，破3項亞洲紀錄。黃暐宸也在硬舉打破亞洲紀錄，從217.5公斤推升到218公斤。

高侑蓁在比賽過程因為腰受傷，沒有達到原本設定的重量，但還是忍痛拿到金牌、打破紀錄，實在很難得。她說，學習健力3年多，平常每天要練2、3個小時，練習過程很辛苦，沒有好玩的地方，但她想要升學，想要挑戰自己，希望在8月的世界青年健力錦標賽，能有更好成績。

黃暐辰說，他原本是籃球隊員，因身高與身材劣勢，想透過重訓增加對抗性，今年初開始練習健力，接受教練指導，成績好像還不錯，就跟他們一起訓練，拿金牌很爽，但要持續努力走向世界登上更高的舞台。

林子瑄指出，參加比賽就是想拿獎牌，健力練了2、3年，練習很辛苦，拿獎牌就是支撐自己的動力。

教練高日豪說，健力比賽平常的訓練，基本上都蠻辛苦的，備賽期間，每天都要面對一些大重量訓練，每天壓、每天推、每天拉，再加上一輔項運動，作一些放鬆，對訓練會更有幫助，選手本身很努力，很認真努力忍過這幾個月的訓練。

「宜蘭囝仔勁厲害！」縣長林姿妙今頒獎表揚選手與教練，鼓勵他們繼續為台灣、為宜蘭爭光。

健力比賽制霸亞洲！宜蘭囝仔囊括12面金牌，縣長林姿妙頒獎表揚，稱許他們是宜蘭之光、台灣之光。（記者游明金攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法