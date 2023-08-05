南韓挑戰賽》剪三分頭明志 郭冠宏越級拿下U17歲組冠軍

以三分頭新造型亮相的郭冠宏（左），拿下青陽挑戰賽U17歲組冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕桌壇史上最年輕成人國手14歲的郭冠宏，今天在2023年WTT南韓青陽青年挑戰賽U17歲組男單賽事連闖3關，最後以直落三擊退日本好手吉山和希，摘下生涯首座U17歲組男單冠軍，也是他繼西班牙、保加利亞站U15歲組冠軍後，今年第三座國際賽冠軍。

郭冠宏上個月才在卡達亞青錦標賽獲得U15歲組男單銅牌，但教練黃聖盛認為他在場上遇到困難時，理智線容易斷線的老毛病又犯，要求他剪三分頭以此惕勵自己，每天睡醒照鏡子就提醒自己不要再犯同樣的錯誤。

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黃聖盛表示，要郭冠宏剪髮的象徵意義大於實質意義，只希望他打球時能保持正面、積極的心態，拋開負面情緒。

郭冠宏從卡達回國後立刻剪髮明志，這次青陽挑戰賽的表現果然脫胎換骨，今天在決賽面對去年奪下世界青少年錦標賽U15歲組男單、男雙亞軍的吉山和希，第2、3局分別克服5:7、3:6的落後逆境，以11:5、11:8、13:11快意封王。

U13歲組方面，12歲國內新秀陳凱程在男單4強賽和11歲的日本「天才小學生」大野颯真鏖戰5局才落敗，其中第3局更歷經12次丟士才以21:23惜敗，打出史詩般的1局。

大野颯真乘勝追擊，決賽再以直落三擊敗台灣少年國手余奕慶，勇奪冠軍。

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