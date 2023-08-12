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MLB》曾經的農場大物遭到指定讓渡 前洋基捕手不滿球團操作

2023/08/12 10:41

克拉茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前將前大物右投賈西亞（Deivi Garcia）指定讓渡，他也在昨天被白襪撿走，然而這項操作卻引起前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）對老東家的不滿。

賈西亞曾是洋基農場頭號大物，然而近年無論是在大、小聯盟都表現不佳，遭到洋基放棄。而在2020年8月，賈西亞在洋基面對大都會的地鐵大戰中迎來大聯盟初登板，該場比賽他的捕手搭檔正是克拉茲，最終賈西亞繳出6局無失分好投，助隊5：2獲勝。

「洋基當初認為他很有潛力而拒絕交易他，結果現在他就被DFA了。」克拉茲替賈西亞抱不平，「球團與教練對待他的方式大錯特錯，作為一名20幾歲的球員，他們必須教導他如何在大聯盟生存。」

「這是一個經典範例，洋基原本可以用他來換取任何所需要的資源，他以前在小聯盟的表現使他成為重要交易資產。但他們沒有將他送走，而是直接DFA，現在誰都能得到他了。」克拉茲表示。

現年43歲的克拉茲與賈西亞有著近20歲的年齡差距，兩人之間有著深厚情誼，賈西亞（Deivi Garcia）就曾稱他為「padre（西語父親之意）」，他也稱賈西亞為「hijo（西語兒子之意）」。因此他近日在Podcast節目上談及洋基把賈西亞DFA時，才會表現出不滿的情緒。

賈西亞。（資料照，美聯社）

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