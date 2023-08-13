「永信HAC健康盃」大台中體壇盛事 超過百隊共襄盛舉

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽。（主辦單位提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕盛夏炎炎，中台灣即將迎接一場壯闊的體育盛會！2023年第11屆「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，將在中台灣四座慢壘球場展開火熱角逐，匯集中部地區熱愛慢壘球的運動好手，今上午9:30在「臺中市國際壘球運動園區」隆重揭幕。

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽為永信藥品致力推廣壘球運動所辦理之賽事，賽事依競技形式共分為7組，並特別增設「壯年組（45歲以上球員）」和「大專OB組」，共吸引114支隊伍一同踴躍參與，開幕式由活力四射的統一獅啦啦隊-Uni Girls以精湛勁舞掀起炒熱現場氣氛，職棒中信兄弟球星周思齊親臨開球，嗨翻現場民眾及球員。本屆比賽於8月13日揭開戰幕，為期一個月的激烈角逐將於8/13、8/20、8/27、9/3四個週日在大甲臺中市國際壘球運動園區、梧棲慢速壘球場、清水慢速壘球場、龍井慢速壘球場進行。

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永信藥品長期致力於推動全民運動及社會公益，透過永信社會福利基金會向社會弱勢族群伸出援手。特別提供「臺中市到宅沐浴車」，為需要幫助的人們帶來溫暖與關懷。除了邁入第11年頭的壘球運動推廣外，更甚於為今年9月舉辦50屆永信杯全國排球錦標賽，體現企業社會責任。

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽。（主辦單位提供）

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽。（主辦單位提供）

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽。（主辦單位提供）

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽。（主辦單位提供）

「永信HAC健康盃」慢速壘球邀請賽，中職會長蔡其昌致詞。（主辦單位提供）

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