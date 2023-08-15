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游泳》沒選拔也能入選代表隊？ 高市全運會游泳隊選拔爆黑箱爭議

2023/08/15 11:51

高市議員林智鴻陪同游泳選手徐安出現說明，質疑高市全運會泳隊選拔有黑箱?（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市全運會游泳隊選拔作業爆黑箱爭議! 已入選代表隊的選手徐安今由高市議員林智鴻陪同，公開揭露兩位選手沒參加選拔、也未有符合規範的比賽成績，卻被塞入名單，擠掉其他辛苦參加選拔的選手，非常誇張、可惡；林智鴻強烈質疑選拔賽疑似空降?不明原因為選手開後門，嚴重傷害選手權益。

112年高雄市全國運動會游泳代表隊選拔賽在8/10-8/12舉行，傑出選手（原則上取各項目前兩名）將代表高雄市出戰全國賽，卻驚爆代表權爭議？

入選代表隊的徐安今出面指出，游泳代表隊名單中有兩名選手（陳姓、李姓）資格不符且未經選拔賽，疑似「空降」？讓原本在選拔中爭取高雄市代表權的選手，被迫讓出參賽權，使選手權益受害，非常不公平，講到難過處，徐安形容這情況非常誇張、可惡。

林智鴻彙整徐安說法，欲爭取高市全運會代表資格，必須在選拔賽勝出，因故無法參加選拔賽，則需有選前一個月內內符合規定的比賽成績，但兩位選手都沒參賽，不明原因被納入代表隊名單，這根本是開後門硬塞。

他要求運發局不應「先射箭再畫靶」，硬塞未參加選拔賽、也未於1個月前有賽事成績之選手，應依6月初選拔標準進行代表權資格審定，保障參與選拔選手權益。

徐安指出，選手選拔賽是依據6/9高雄市體育總會游泳委員會所公布、112 年高雄市運動會暨全國運動會游泳代表隊選拔賽競賽規程，當天秩序冊也是依此規章印製；運發局則在6/29才增列資格，未發函通知各校與各游泳單位，她質疑規章如此調整是為特定選手能便宜行事，而量身定造的競賽規程，根本是大開後門，很明顯就是「黑箱作業」。

高市運發局說明，本屆全國運動會游泳代表隊選拔依照112.6.29公告競賽規程辦理，該規程公告一周未接獲異議，程序公開透明，且兼顧所有選手權益，相信游泳委員會會以公正公平態度、選出代表本市勇奪佳績選手。

運發局指出，選拔方式除現場選拔外，還應兼顧有關旅外、代表國家參加國際賽及泳協國外移地訓練選手權益；高市游泳隊選拔競賽規程是112.6.29正式對外公告，並於一周內未接獲異議，否認黑箱。

運發局指出，經查李姓選手為中華民國游泳協會《112年培育優秀或具潛力運動選手計畫人員名單》一員，陳姓選手經游泳協會證明自7.17起赴中國昆明移地訓練，隨後執行2028備戰奧運黃金計畫代表台灣參加2023香港公開賽。

兩選手符合前述本市游泳代表隊選拔賽競賽規程附則規定「參加中華民國游泳協會國外移地訓練而無法參加市運會選拔賽選手，得以高雄市體育總會游泳委員會認可成績列為選拔依據。

徐安（右）勇敢出面發聲，質疑選拔規定的不公允。（記者王榮祥攝）

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