樂天女孩「籃籃」代言南市求職防詐 曾被騙沒錢連吃1個月泡麵度日

樂天女孩啦啦隊長「籃籃」（左）代言拍攝南市3支「求職防騙．就業安心」宣導短片，與市長黃偉哲（右）一起發表。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局邀請長相甜美的樂天女孩啦啦隊長「籃籃」代言拍攝3支「求職防騙．就業安心」宣導短片，今天（17日）下午與市長黃偉哲一起發表，「籃籃」說出自己找工作被騙6000元，沒錢只好吃了1個月泡麵度日的慘痛經驗，勸告年輕學子找打工要小心詐騙陷阱。

「籃籃」說，讀大學時應徵模特兒工作，卻遇到假星探，謊稱要花6000元拍攝「model卡」建檔資料，她忍痛掏錢，沒想到受騙，對方不知去向，她又不敢跟家人說被騙，因學生沒錢，只好整整吃了1個月泡麵，現在想來還很不甘心，這次代言拍攝防詐宣導影片希望幫助年輕學生減少受騙事件發生。

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黃偉哲說，「籃籃」是台南人，特別請她代言反詐，呼籲年輕人、二度就業民眾對於求職騙術要有防範觀念，務必牢記「求職防騙357」原則，同時為每位求職者加油打氣，期盼都能安心就業。台南的失業率在全國是最低縣市之一，市府打造低失業率的環境，也提醒求職、求才者要慎防詐騙。

台南市勞工局發表3支「求職防騙．就業安心」宣導短片。（記者楊金城攝）

台南勞工局局長王鑫基說，「求職防騙、就業安心」3支宣導影片，由「籃籃」分飾多重角色，提醒求職者不要貪圖高薪輕鬆工作，切勿洩露個人資料，牢記「求職防騙357」原則，才不會變成待宰的小肥羊。

3要問為：「確認」職涯方向、「釐清」工作內容條件、「檢視」職缺內容；5看好為：是否合法經營、公司所在地是否確切、是否暗藏求職陷阱、面試是否草率、待遇是否合理；7不要為：不繳費、不購買、不辦卡、不隨便簽約、證件不離身、不非法工作、不飲用。

勞工局特別提醒「就業安心」要注意求職防騙、薪資公開揭示及就業隱私需提防等，尤其近來有許多海外工作求職陷阱，民眾尋求在國內或海外工作職缺時，切勿貪圖高薪及追求輕鬆工作，避免落入陷阱。

台南市勞工局邀請長相甜美的樂天女孩啦啦隊長「籃籃」代言拍攝求職防騙短片。（記者楊金城攝）

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