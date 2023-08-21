中華郵政推巴黎奧運主題卡面 吉祥物「弗里吉」當主角

中華郵政搶先全台首發Visa 2024年巴黎奧運主題卡面，綠色卡面上再以巴黎奧運吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角。（中華郵政提供）

〔記者丁奕／台北報導〕為支持國手參與2024年巴黎奧運，中華郵政搶先全台首發Visa 2024年巴黎奧運主題卡面，也推出期間限定的郵政數位Visa金融卡，綠色卡面上再以巴黎奧運吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角，即日起可於行動郵局APP申辦。

中華郵政表示，為了完美展現出對於全球運動賽事的熱愛及對選手的支持，也希望能提升民眾對奧運賽事的關注，並鼓勵大眾多參與各項體育運動，此次搶先全台首發Visa 2024年巴黎奧運主題卡面。

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中華郵政指出，這次的Visa 2024年巴黎奧運主題卡面，由2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉Phryges」擔任主角，弗里吉的靈感來自於法國大革命瑪麗安娜頭上所戴帽子，象徵著法國追求自由的精神。

中華郵政表示，2024年巴黎奧運主題卡面，除了極富收藏價值，更可以於日常生活輕鬆使用，即日起，若擁有的是郵局晶片金融卡（右下沒有Visa標誌的提款卡），隨時可於行動郵局APP進行申辦，不用花時間到郵局排隊，就能線上申辦。

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