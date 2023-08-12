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林昱堂、彭名揚圓夢 一起去巴黎

2023/08/12 05:30

林昱堂（左）與彭名揚（右）約定一起去巴黎奧運，如今相繼圓夢。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕跳遠一哥林昱堂及400公尺跨欄好手彭名揚曾約定好要一起去巴黎奧運，如今兩人相繼圓夢，昨在國訓中心媒體日上，兩人展現好交情，也希望在9月杭州亞運一起站上頒獎台。

盼亞運一同領獎

林昱堂、彭名揚是同一運動品牌贊助的選手，他們之前拍攝形象照，在車上聊天並相約要一起前進奧運。林昱堂在7月亞錦賽神來一跳，以8公尺40打破大會紀錄及全國紀錄，率先取得奧運門票，讓彭名揚很羨慕。

沒想到彭名揚在成都世大運也飆出破全國紀錄的48秒62。他笑說，當時衝過終點線後，第一個想法就是達標奧運了。一旁的林昱堂則說，「我有看直播，知道400欄的奧運標準是48秒70，很開心他辦到了！」

在挑戰亞運前，林昱堂16日將先飛往匈牙利參加世錦賽，也是他生涯首次站上世界舞台。只是他5月在橫濱大獎賽傷了大腿，他說，「比賽來了就比，下了場就好好跳，但絕對不要受傷，最重要的還是亞運。」教練蔡易達則希望藉由世錦賽讓林昱堂汲取更多經驗。

台灣除了林昱堂取得世錦賽門票，楊俊瀚靠世界排名獲200公尺資格並遞補拿到100公尺參賽權，還有連3屆參賽的男子110公尺跨欄陳奎儒及馬拉松女將曹純玉。

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