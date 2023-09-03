U18世界盃》帥氣拆彈後 南韓剋星林鉑濬說明「二度換手套」理由

台灣投手林鉑濬（左）。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕昨6局上化解二、三壘有人危機，台灣隊後援投手林鉑濬將「拆彈工作」執行得很帥氣，也繼去年U18世界盃對南韓投2局無失分後，又繳出1.2局無分佳作，但他7局上卻投出兩次保送還換了兩次手套，「因為我被抗議灰色手套不能用。」

台灣隊先發投手林維恩投到6局上1出局後出現狀況，林鉑濬上來後先對南韓送出三振，再讓對手擊出外野飛球出局，成功化解危機。只是到了7局續投後，林鉑濬一開始就被技術委員要求換手套，後來在兩出局後連投兩次保送，他又再換了一個手套。

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總教練吳柏宏賽後解釋，大會技術委員到7局開始時才提出灰色手套不能用，「應該是說，規定灰色和白色不能用。」對於林鉑濬7局出現控球麻煩，吳柏宏則認為，「其實他的狀況很不錯，畢竟每個人都有手套的型態，或是那個手套比較不適合他啦。」

林鉑濬則表示，「從灰色換到黑色的那個手套，是（張）峻瑋的，後來那個紅色帶一點黃色的手套，則是（陽）念希的。」他笑說自己的手套型號跟念希的比較相近，「我自己還有另一咖手套，那個就跟念希的滿像。」

對於7局出現狀況，林鉑濬認為那時候可能有點心急，所以不太穩，「可能是前一局有危機的時候，自己比較自在一點吧，比較大膽去面對。」

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