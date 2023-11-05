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NBA》隊史最年輕1萬分！塔圖姆史詩紀錄 綠衫軍奪5連勝不敗王者

2023/11/05 11:17

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）今日轟下32分，締造隊史最年輕1萬分壯舉，幫助球隊以124：114擊敗籃網，狂掃5連勝保持不敗金身。

綠衫軍在休賽季「幹大事」，網羅球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）重磅補強，搭配雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown），戰力再度升級，成為新賽季奪冠大熱門。

綠衫軍此戰點點開花，上半場打完就轟下70分，易籃後，籃網一度追到僅剩1分差距，但綠衫軍展現強大團隊戰力，持續保持領先優勢，最終踢館成功拿下勝利。

塔圖姆以25歲又246天之齡，寫下隊史最年輕1萬分紀錄，全場砍下32分、11籃板，J.布朗23分、5籃板，波辛傑斯22分、3阻攻，哈勒戴18分、9籃板、10助攻「準大三元」。

籃網方面，「小火車」湯瑪斯（Cam Thomas）27分、5籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）19分、4助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）進帳19分。

哈勒戴。（法新社）

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