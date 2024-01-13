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澳網》大滿貫25冠第一步！墨爾本之王喬科維奇週日開幕戰挑大梁

2024/01/13 07:06

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年澳洲網球公開賽即將史上首度在週日點燃戰火，喬科維奇（Novak Djokovic）開幕戰挑大梁，準備朝著史上新高的大滿貫25冠邁出第一步。

男單頭號種子喬科維奇首輪賽事，被安排在墨爾本公園最大的拉沃球場，當地晚間７點（台灣時間下午４點）對上會外賽晉級的克羅埃西亞18歲新星普里茲米奇（Dino Prizmic），這也是老少雙雄首度交鋒，由於對手排名僅178，現年36歲的塞爾維亞當今球王維持正常演出，可望輕鬆開胡，更迫不及待在衛冕途中締造更多歷史紀錄。數字會說話，喬帥若能連莊，即笑捧職業生涯第25座大滿貫冠軍，一舉超越澳洲地主傳奇女將考特（Margaret Court）獨居史上之首。被譽為「墨爾本之王」的喬帥，也將挑戰澳網第11冠追平考特，儘管她有7冠是在1968年公開年代之前拿到。

喬科維奇自2005年起，澳網戰績為驚人的89勝8 負，高達91.8 %的勝正是賽史紀錄，期間獲得2008年、2011至13年、2015至16年、2019至21年和2023年共10座冠軍，包括2019年起在墨爾本公園的28連勝。事實上，自2014年以來，擅長挑燈夜戰的喬帥，已在澳網拉沃球場締造夜間出賽23連勝。

為減少去年發生的凌晨鏖戰，澳網從善如流從原本14天的賽程，有史以來第一次改為15天，也使得首日賽程提前至週日開打。　

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