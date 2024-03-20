籃球》未來前進奧運！FIBA 3對3挑戰賽高雄登場 地主隊物色球員中

旺寶行銷董事長吳同喬與鄭志龍到高雄市政府拜會。（旺寶行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕國際籃總（FIBA）總部3對3籃球董事總經理桑切斯（Alex Sanchez）本月初來台，分別拜會中華奧會主席林鴻道與體育署長鄭世忠，並透過視訊與高雄市政府進行會議後，今傳來好消息，FIBA3對3挑戰賽將在台灣新增高雄站，今年將在台北與高雄各有一場挑戰賽，球迷要欣賞國際高水準3對3賽事，要把握機會。

由「籃球博士」鄭志龍與旺寶整合行銷董事長吳同喬合作，齊心推動台灣3對3籃球能進軍2028年洛杉磯奧運的目標，在FIBA 3對3挑戰賽高雄站確認後，將向前邁進一大步，鄭志龍表示，來自國際籃總的合約已確定，後續將與高雄市政府合作，預計將在9月14、15日於高雄流行音樂中心的海風廣場舉行。

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鄭志龍強調，FIBA3對3挑戰賽每站共有16隊參賽，主辦賽事單位擁有5張外卡，其他球隊將由國際籃總根據世界排名積分等來安排參賽行程，鄭志龍說：「預計會有多支國外的出色球隊來台參賽，希望球迷屆時能感受不同於5對5籃球的比賽樂趣與魅力。」

鄭志龍預計4月底將前往日本宇都宮市，參與FIBA 3對3賽事的開幕賽事，這場開幕賽事是較挑戰賽更高階的大師賽，鄭志龍表示，前往日本拜會各國代表，有助於台灣3對3籃球跟國際有更多交流，也希望能與各國交換外卡資格，讓台灣選手有更多前往其他國家參加賽事、累積世界排名積分的機會。

至於代表地主的參賽隊伍，鄭志龍強調，目前已陸續物色合適球員，並探詢意願，詳細名單就請球迷期待，他說：「目標就是2026年能成立完全與5對5切割的職業3對3球隊，去世界各地打比賽爭取積分，會朝著目標持續努力。」

鄭志龍還透露，接下來將會進行素人球員海選，相關細節還在規劃中，但預計將是在台北與高雄各有一場，期待有興趣挑戰的球員能做好準備，一起往進軍2028年洛杉磯奧運的目標努力。

FIBA3對3挑戰賽賽程。（旺寶行銷提供）

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