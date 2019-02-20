陳力生戒「腦衝」 4顆三分彈

南山陳力生（中）轟進4顆三分球，攻下HBL生涯新高20分。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕陳力生被視為本屆HBL男子組最出色菜鳥控衛，昨不僅能穩定掌握球隊的進攻節奏，並展現出色得分能力，轟進4顆三分球，攻下HBL生涯新高20分，搭配「小坦克」邱詠富進帳16分、13籃板，率南山高中以73：53大勝東山高中，取得8強首勝。

來自金華國中的陳力生在JHBL國中聯賽就嶄露頭角，選擇就讀南山後，即使只是菜鳥，仍獲先發控衛位置。南山主帥許時清認為，陳力生在預賽、複賽期間經常出現「腦衝」狀況，忘記自己是組織者，但在8強的兩場比賽變得冷靜，能洞悉對手防守陣型，並有效把球送給手風最順的隊友，看得到進步。

「菜鳥控衛」

想拚新人王

值得一提的是，陳力生在8強連兩戰皆斬獲全隊最高分，其中三分球命中率達50%，比12強複賽的25.9%出色不少。他透露：「因為我在高雄打複賽外線很爛，所以有刻意加強投籃，每天都至少多投100或150顆。」

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陳力生十分明白在場上首要任務是掌控比賽節奏，但球隊得分若陷入乾旱期，他依舊有信心能挺身而出。至於是否想力拚一生只有一次機會的新人王獎項，他說：「當然希望能拿到新人王，所以要先努力幫球隊打入4強，才能拿到候選資格。」

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