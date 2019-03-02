哈波百億大約 夠付中職歷年總薪資

哈波與費城人簽下13年逾百億大約，寫下大聯盟與北美職業運動合約總值最高紀錄。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「強打少年」哈波近期與費城人簽下13年3.3億美元（約102.3億台幣）超大合約，寫下大聯盟史、北美職業運動史雙料合約總值最高紀錄，這筆鉅額足以支付中職過去29年來所有本土球員和洋將薪水，粗估金額近百億台幣。

破大聯盟紀錄 約定費城人

在大咖經紀人波拉斯操盤下，哈波新合約內容為簽約金2000萬美元，本季年薪1000萬美元，2020至28年單季年薪2600萬美元，2029至31年單季年薪2200萬美元，擁有完整不得交易條款，沒有跳脫條款，也沒有延遲付款，合約走完3.3億美元全入袋，屆時他已39歲。

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波拉斯操盤 長約為首要

哈波收下最貴合約，不過，平均年領2538萬美元僅排名大聯盟史上第14，遠不如榜首葛蘭基的3442萬美元；據聞，道奇提出4年、平均年薪4500萬美元合約，但哈波未接受。

波拉斯解釋，哈波未來只想效力一隊，也無意30歲以後再投入自由球員市場，希望盡可能拿到長約，要拿到一張能讓球員打到39歲的合約，在這年代並不容易，他強調，「為了拿到更長的合約，必須放棄一些東西。」

大聯盟史上最貴合約原紀錄保持人是史坦頓，2014年馬林魚與他簽下13年3.25億美元（約100.8億台幣），如今被哈波超越，日前教士與馬查多簽10年3億美元（約93億台幣）合約排名第三。

紀錄被超越 史坦頓樂見

當年與馬林魚簽巨約，如今史坦頓披洋基球衣，得知紀錄被打破，他說，「對哈波和費城人都是好事，我從不擔心合約的事，這紀錄遲早會被打破的。」洋基教頭布恩回答很務實，「我很開心，因為哈波不在我們這個聯盟（美聯）了。」

費城人總教練卡普勒則說，「沒有哈波，我們就是強隊了，多了哈波會是一支更強的球隊。」去年費城人勝率不到5成，戰績80勝82敗，上一次進季後賽是2011年。

超級經紀人波拉斯為哈波拿到史上最大約。（資料照，美聯社）

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