黃建逢復出 助台電爭五連霸

台電黃建逢（左）躍起扣殺，Conti球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕上半季尾聲大腿臀部肌肉受傷，直到上週例行賽才復出的台電男排主力「台灣洋將」黃建逢，昨天在企排挑戰賽率隊以25：14、25：21、25：17擊敗Conti，挺進冠軍戰，尋求五連霸的台電今天將面對美津濃。

台電執行教練李鎮鰻表示，儘管黃建逢還在找比賽感覺，他的歸隊對於比賽、精神層面都很有幫助。

黃建逢表示，過去兩個月幾乎都在復健，近期比賽時確實有點不舒服，大概恢復七成，剩下的就是找回肌力與體能。面對連霸，黃建逢跟李鎮鰻都表示要平常心去面對，用不放棄的心態去迎戰比賽。

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將與美津濃爭冠

另一組挑戰賽組合，美津濃和長力一路拉鋸，戰到決勝局，美津濃才以34：32、28：26、22：25、22：25、16：14，艱辛收下冠軍賽門票，連3年與台電爭冠。

美津濃教練陳宣瑞表示，球隊發球、接發不理想，導致比數拉不開，決勝局最後靠著發球與攔網奏效，成為贏球關鍵，希望冠軍賽對決台電時，球員要勇於出聲，拿出信心應戰。

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