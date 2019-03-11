中職30系列7》助漲球員薪資 經紀人扮推手

王建民（資料照）

中華職棒一直到2008年前後，因陸續有旅外球員返台打中職，也一併把「球員經紀」觀念帶回來，這幾年由經紀人代表季後和球團談薪成為常態，複數年合約、自由球員資格行使、到這一次的薪資仲裁，隱身幕後的經紀人都推一把。

經紀人張嘉元（資料照）

以每年年底的球員談薪，中職早期資方（球團）為大的市場，勞方（球員）只能聽令行事，尤其遇到敏感的談薪時間，球員常感嘆資方說了算，沒有一套敘薪標準。經紀公司（人）介入，球員懂得循合理管道爭取自身權益，也了解球員的義務、甚至社會責任。

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建仔登大聯盟 帶動風潮

2005年王建民登上大聯盟，除了帶動台灣棒球熱外，大家對大聯盟的典章制度開始研究了解，中職跟上時代潮流，修改相關制度，球員透過經紀人做為和球團及外界溝通的橋梁，逐漸成為風潮。

王建民的經紀人張嘉元其實早就拿到美國律師資格，張嘉元本人也曾說，他們這一行（經紀人）工作辛勞有時和酬勞不成比例，若非有服務的熱誠，甚至和球員以朋友相待，否則他寧可去當律師。

經紀公司簽球員是長期投資，球員拿到大聯盟合約前，經紀公司是沒有分紅的。評估從簽下球員，再等他小聯盟爬上大聯盟，經紀公司平均大概投資8年，才能從球員大聯盟年薪每年抽約5%的佣金。

有多少球員能走到最後，如果半途而廢，幾年下來對球員的服務費都付諸流水。當然，若做到像超級經紀人波拉斯的規模，球員和球團老闆都得買他的帳，波拉斯當然口袋「麥可麥可」。

建仔薪資仲裁 激烈攻防

2008年春訓，如日中天的王建民和洋基球團走入薪資仲裁庭，雖然王建民一方敗訴，但過程中經紀人和球團攻防激烈，卻也讓人印象深刻；中職周思齊和陳子豪走上薪資仲裁之路，衝撞趕鴨子上架的仲裁制度，勞資能否從中學習建立可長可久的遊戲規則，比起爭執幾萬元薪水，更來得重要。

職棒是球員的終生事業，經紀人則是協助他拓展事業規模的幫手，若配合得宜，是雙贏的局面，專業、優質的經紀人可把B咖操作成A咖，開拓更多球員附加價值，既讓客戶（球員）滿意，球團也認同，自己的口袋賺飽。

大聯盟發展100多年才有如今的規模和制度，中華職棒走到30年，球員和球團才慢慢接受、並從中摸索學習球員經紀制度。

（記者黃照敦）

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