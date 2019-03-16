中職30系列12》中職勝率高於道奇 一朗也曾來台

2003年王貞治（右）領軍大榮鷹來台，與台灣隊和興農牛共進行3場交流戰。（資料照，記者林正堃攝）

大榮鷹當年來台，陣中重砲手松中信彥（見圖）在比賽中場還與張泰山互尬全壘打。（資料照，記者林正堃攝）

中職和日職的交流越來越頻繁，猿隊總教練洪一中認為國際交流是好事，實力才能提升。

中職開打的1990年，季後就有日職巨人來台進行交流賽，當時訪台陣容以二軍為主，包括台灣選手呂明賜，巨人首戰敗給黃平洋先發的中職總冠軍味全龍，之後連勝中職聯隊4場。

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1992年美職教士隊派出2A球隊來台，敗給三商虎、味全龍和兄弟象，和統一獅打成平手。

1993年道奇為擴展亞洲市場，以現役大聯盟25人名單陣容前往台灣和日本進行交流賽，包括曾創下連續59.1局無失分大聯盟紀錄的郝西瑟、佩卓．馬丁尼茲、曾贏得新人王的卡洛斯、皮耶薩、孟德西，3場比賽中擊敗龍熊聯隊，敗給獅鷹聯隊和象虎聯隊。

2010年道奇再度來台，以曼尼掛頭牌，還有郭泓志和胡金龍，和中職聯隊的2場比賽1勝1敗。

1994年養樂多由監督野村克也領軍來台，陣容包括曾轉戰大聯盟的石井一久，對中職球隊取得3勝1敗。

大榮明星陣容 王貞治領銜

1999年歐力士向棒協表達來台交流賽的意願，由於當年發生921大地震改為義賽，陣容包括鈴木一朗、田口壯、谷佳知，一朗因傷直到第3戰第8局才上場守中外野，接殺了郭建霖的飛球，但沒有打擊。

2003年大榮隊（軟銀隊前身）由王貞治領軍來台，陣容有和田毅、齊藤和巳、城島健司、川崎宗則、松中信彥、井口資仁等球星，和台灣隊的2場比賽1勝1敗，另外1場擊敗興農牛。

至於韓職，海陀虎（起亞虎前身）1992、93年來台，分別和三商虎、統一獅交手，2005年轉賣後的起亞虎再度來台和獅隊進行2場比賽。

2004年季後韓職三星獅由剛接任監督的宣銅烈率隊來台，和兄弟象的3場比賽全勝。中職年度冠軍也從2005年開始參加亞洲職棒冠軍賽，有機會和日韓冠軍隊拚輸贏。（記者吳清正）

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