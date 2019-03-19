「猿」氣「金」足！明早場總統府 晚場夜間賽

桃猿開幕戰將披金色球衣對決統一獅。（桃猿提供）

〔記者吳清正／斗六報導〕總冠軍2連霸的Lamigo桃猿，明天將前進總統府拜會，晚上還要打分組練習賽，積極備戰3月23日開打的新球季。

猿隊23日開幕戰先發投手未公布。（資料照）

這是猿隊連兩年前進總統府，去年蔡英文總統首度接見中職總冠軍隊，當時蔡總統曾表示，以後將成為慣例，果然今年再度邀請猿隊前往總統府。

猿隊結束總統府行程後，將前往華山藝文中心參觀中職三十週年特展，晚上則回到桃園球場進行分組練習賽，主要目的是為了讓一軍選手加強適應夜間比賽。

猿隊總教練洪一中表示，從自辦熱身賽到對日職羅德隊和樂天隊的交流賽，一軍選手只打過1場夜間比賽，昨天才打第2場，夜間投手的球速感覺和白天會有不一樣，所以特地安排明天進行夜間的練習賽。

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猿隊將在開幕戰對決統一獅，獅隊已公布由羅里奇先發，洪一中則仍不願公布先發人選，只表示人選就那幾個，大家應該都猜得到。預料將是尼克斯或新洋投李茲。

開幕戰球衣 金光閃閃

猿隊將在23、24日穿著開幕限定球衣「CONQUER GOLD」，這款金色球衣延續去年「金」的創意，搭配金色球帽和打擊頭盔，扛下開幕戰「征服的起點」重責大任。

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