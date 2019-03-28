紅襪拚衛冕 守護神是隱憂

貝茲（資料照，美聯社）

強力打線是最大本錢

馬丁尼茲（資料照，今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕紅襪隊尋求成為本世紀第1支成功衛冕世界大賽冠軍的球隊，強力打線是最大本錢，但是終結者可能成為隱憂。

上一個衛冕世界大賽冠軍的是洋基隊，1998至2000年達成3連霸，過去14年紅襪隊拿過4次世界大賽冠軍，前3次都無緣衛冕，今年憑藉強大的打擊火力，試圖打破魔咒。

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紅襪隊主砲馬丁尼茲和貝茲去年合力轟出75支全壘打、210分打點，今年31歲的馬丁尼茲和26歲的貝茲都還在全盛時期，可望再為紅襪隊製造最多得分。此外，柏格茲是大聯盟打擊最好的游擊手之一，24歲的班尼泰迪持續進步中，22歲的德弗斯看好今年有機會大爆發，布雷德利去年下半季調整打擊動作後火力全開，紅襪隊在大聯盟官網的打線評比高居第1，如果隊長佩卓亞復出，紅襪打線還會更可怕。

金布瑞走人 誰來關門？

紅襪隊先發輪值也相當豪華，由強力左投塞爾領軍，後面有兩個塞揚獎投手普萊斯和波瑟羅；不過，普萊斯春訓期間感染諾羅病毒，昨天才第2次在熱身賽登板，對小熊隊先發3.2局失5分，總教練柯拉決定把普萊斯排在第5號先發，讓他多一些時間調整，前4號是塞爾、艾歐瓦迪、羅德里奎茲和波瑟羅。

紅襪隊原終結者金布瑞去年季後成為自由球員，由於索價過高，至今仍乏人問津，紅襪隊也無意把他簽回來。走了金布瑞，紅襪隊今年還不確定要任命新的終結者或是由數名後援投手共同把守最後一關，只是不論誰投最後一局，都是紅襪隊最大的不確定因素。

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